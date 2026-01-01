Які прогнози волинських синоптиків на четвер, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 22 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 22 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці без опадів, в другий половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці без опадів, в другий половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с , вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 22 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці без опадів, в другий половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці без опадів, в другий половині дня невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с , вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°.
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