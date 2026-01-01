80% дітей у школах Луцька перейшли на дистанційну форму навчання

80% дітей у школах Луцька перейшли на дистанційну форму навчання
80% дітей у школах Луцької міської громади перейшли на дистанційну форму навчання внаслідок російських обстрілів.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

"Через постійні російські атаки, які тривають вже тиждень, більшість учнів у школах перейшли на дистанційну форму навчання. Це стосується як учнів молодшого, так і середнього та старшого шкільного віку. У школи приходить близько 20% учнів. Хоча ця цифра може змінюватися залежно від закладу", - наголосив Віталій Бондар.
Зазначимо, що ворог останнім часом щодня атакує місто дронами.

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Теги: навчання, школи, Луцьк
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