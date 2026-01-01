У Луцьку подорожчало копання могил: затвердили нові тарифи
Сьогодні, 21:48
У Луцьку встановили нові тарифи на ритуальні послуги, які надає спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Вартість копання могил залежить від сезону, способу виконання робіт і довжини могили.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, передає Район.Луцьк.
Нові тарифи набрали чинності з 14 жовтня 2026 року, а попередні, затверджені 16 квітня 2026 року, втратили чинність.
Перегляд вартості ритуальних послуг пояснили зростанням витрат на пально-мастильні матеріали, оплату праці та інші матеріали. Розрахунки провели відповідно до Єдиної методики визначення вартості ритуальних послуг.
Скільки коштує копання могили в Луцьку
У літній період – із 16 березня до 24 листопада – вартість копання могили механізованим способом становить від 1627,77 до 2453,21 гривні залежно від довжини. За копання вручну доведеться заплатити від 1453,70 до 6007,39 гривні.
У зимовий період – із 25 листопада до 15 березня – тарифи вищі. Механізоване копання коштує від 2315,64 до 3828,96 гривні, а ручне – від 2375,44 до 9905,31 гривні.
Оформлення свідоцтва про поховання коштує 42 гривні.
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Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради, передає Район.Луцьк.
Нові тарифи набрали чинності з 14 жовтня 2026 року, а попередні, затверджені 16 квітня 2026 року, втратили чинність.
Перегляд вартості ритуальних послуг пояснили зростанням витрат на пально-мастильні матеріали, оплату праці та інші матеріали. Розрахунки провели відповідно до Єдиної методики визначення вартості ритуальних послуг.
Скільки коштує копання могили в Луцьку
У літній період – із 16 березня до 24 листопада – вартість копання могили механізованим способом становить від 1627,77 до 2453,21 гривні залежно від довжини. За копання вручну доведеться заплатити від 1453,70 до 6007,39 гривні.
У зимовий період – із 25 листопада до 15 березня – тарифи вищі. Механізоване копання коштує від 2315,64 до 3828,96 гривні, а ручне – від 2375,44 до 9905,31 гривні.
Оформлення свідоцтва про поховання коштує 42 гривні.
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