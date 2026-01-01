Місяці невідомості: загинув Герой з Волині Валерій Воробей





Про це повідомила очільниця Люблинецької громади Наталія Сіховська.



Валерій Віталійович був вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. 06 квітня 2025 року він віддав найдорожче — власне життя — за мирне майбутнє нашої держави.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя с.Нові Кошари — Воробʼя Валерія Віталійовича, 15 листопада 1975 року народження.Про це повідомила очільниця Люблинецької громади Наталія Сіховська.Валерій Віталійович був вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. 06 квітня 2025 року він віддав найдорожче — власне життя — за мирне майбутнє нашої держави.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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