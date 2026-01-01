Місяці невідомості: загинув Герой з Волині Валерій Воробей

Місяці невідомості: загинув Герой з Волині Валерій Воробей
За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя с.Нові Кошари — Воробʼя Валерія Віталійовича, 15 листопада 1975 року народження.

Про це повідомила очільниця Люблинецької громади Наталія Сіховська.

Валерій Віталійович був вірним військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. 06 квітня 2025 року він віддав найдорожче — власне життя — за мирне майбутнє нашої держави.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій на смерть збив 73-річного чоловіка: що вирішив суд
Сьогодні, 22:13
У Луцьку подорожчало копання могил: затвердили нові тарифи
Сьогодні, 21:48
Місяці невідомості: загинув Герой з Волині Валерій Воробей
Сьогодні, 21:15
80% дітей у школах Луцька перейшли на дистанційну форму навчання
Сьогодні, 20:38
Які прогнози волинських синоптиків на четвер, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8