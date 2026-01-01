На Волині водій на смерть збив 73-річного чоловіка: що вирішив суд





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, передають



Інцидент стався 2 березня 2026 року неподалік села Дубове Ковельського району. Керуючи автомобілем Renault, Андрій К. допустив наїзд на трицикл, за кермом якого перебував 73-річний ковельчанин. Потерпілий загинув на місці події.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого).



Обвинувачений свою вину визнав і відшкодував сім'ї загиблого збитки. Як пояснив, їхав з дозволеною швидкістю, але не помітив, як попереду на дорогу виїхав водій трицикла. Після зіткнення намагався надати медичну допомогу потерпілому.



Чоловіка вперше притягують до криміналу, характеризується позитивно, волонтерить, виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Ще просив не позбавляти водійського посвідчення, бо має забезпечувати сім'ю.



Дружина померлого підтвердила турботливе ставлення сім'ї обвинуваченого до неї. Останній компенсував витрати на поховання і облаштування пам'ятника, постійно допомагає з продуктами і ліками, порається по господарству.



Суд призначив Андрієві К. чотири роки позбавлення волі, які замінив на півтора року іспитового строку. Також чоловіка на півтора року позбавили водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За вчинення смертельної ДТП волинянину дали іспитовий строк і забрали водійське посвідчення.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, передають "Волинські новини" Інцидент стався 2 березня 2026 року неподалік села Дубове Ковельського району. Керуючи автомобілем Renault,допустив наїзд на трицикл, за кермом якого перебував 73-річний ковельчанин. Потерпілий загинув на місці події.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого).Обвинувачений свою вину визнав і відшкодував сім'ї загиблого збитки. Як пояснив, їхав з дозволеною швидкістю, але не помітив, як попереду на дорогу виїхав водій трицикла. Після зіткнення намагався надати медичну допомогу потерпілому.Чоловіка вперше притягують до криміналу, характеризується позитивно, волонтерить, виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Ще просив не позбавляти водійського посвідчення, бо має забезпечувати сім'ю.Дружина померлого підтвердила турботливе ставлення сім'ї обвинуваченого до неї. Останній компенсував витрати на поховання і облаштування пам'ятника, постійно допомагає з продуктами і ліками, порається по господарству.Суд призначив Андрієві К. чотири роки позбавлення волі, які замінив на півтора року іспитового строку. Також чоловіка на півтора року позбавили водійського посвідчення.

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