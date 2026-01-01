25 років у фермерстві: як ветеран війни з Волині виготовляє крафтову олію та вирощує малину

Іван Капітанюк із села Скиби Любомльської громади 25 років займається фермерством. На 20 гектарах землі гоcподар вирощує олійні, ягідні, зернові та баштанні культури.







Раніше чоловік мав до 100 гектарів поля, а зараз обробляє 20 гектарів власних паїв. Цього року, з його слів, вперше спробував виготовляти соняшникову, соєву та гарбузову олію.



«Надранній сорт соняшника я виписав. Вихід в чистому виді — 50% олії. З кілограма получається 500 грамів олії чистої. Соєва олія густіша за соняшникову у два рази. Що цю ложку, наприклад, столову одну соєвої, то соняшникової треба дві ложки олії. З гарбузів тільки на лікування», — сказав волинянин.



Перед тисненням фермер кілька разів просіює насіння, щоб олія не була гіркою. З його слів, насіння потрібно правильно висушувати й зберігати його у прохолодному місці.



«Беремо вологість соняшника. 5.7 — це нормально, дуже добре. Вологість повинна бути до восьми, то саме олія буде зберігатися до 10 років. Більше 10-ти вологість, то вона кисне», — зазначив господар.



У 2023 році, коли Іван пішов захищати країну, господарством займалися його рідні. Поки впродовж восьми місяців служив солдатом-стрільцем у 14 механізованій бригаді на Куп'янщині, сплачував податки як фермер. Говорить: двічі потрапляв в лікарню.



«Перший раз я був 25 діб на нульовій, тоді нас обстрілювали з 6 ранку до 9 вечора. 120 прильотів в годину. З усього стріляли, травили нас, дрони скидали всяку хімію. В лікарні тиждень відлежався. Поповнення прийшло — і знову на нуль. Тоді вже прильот прийшов без пам'яті», — пригадав він.



Після тяжкого поранення отримав групу інвалідності та демобілізувався, зараз Іван Капітанюк допомагає побратимам, які перебувають на службі та займається фермерським господарством.



«Треба садити все по 20%. Щось більше дасть, щось менше дасть. Зараз всі пішли на ягідництво. З 2 сотих цього року зібрав на 100 тисяч. Ціна хороша на малині. Це тут, а там само собою. Вторік на ожині я зібрав десь 650 тисяч, ну плюс-мінус ті доставки, то я вийшов на 500 тисяч», — сказав фермер.



Начальниця відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак розповіла, що приблизно 80% агропідприємств та сімейних фермерських господарств займаються рослинництвом, решта 20% — тваринництвом.



Загалом на Волині, додала посадовиця, є понад 700 фермерських господарств і орієнтовно 100 сімейних фермерських господарств.

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