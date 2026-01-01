25 років у фермерстві: як ветеран війни з Волині виготовляє крафтову олію та вирощує малину
21 жовтня, 22:49
Ветеран війни Іван Капітанюк із села Скиби Любомльської громади 25 років займається фермерством. На 20 гектарах землі гоcподар вирощує олійні, ягідні, зернові та баштанні культури.
Суспільному 55-річний фермер розповів про службу на фронті та показав, як займається обробкою урожаю та виготовляє олію.
Раніше чоловік мав до 100 гектарів поля, а зараз обробляє 20 гектарів власних паїв. Цього року, з його слів, вперше спробував виготовляти соняшникову, соєву та гарбузову олію.
«Надранній сорт соняшника я виписав. Вихід в чистому виді — 50% олії. З кілограма получається 500 грамів олії чистої. Соєва олія густіша за соняшникову у два рази. Що цю ложку, наприклад, столову одну соєвої, то соняшникової треба дві ложки олії. З гарбузів тільки на лікування», — сказав волинянин.
Перед тисненням фермер кілька разів просіює насіння, щоб олія не була гіркою. З його слів, насіння потрібно правильно висушувати й зберігати його у прохолодному місці.
«Беремо вологість соняшника. 5.7 — це нормально, дуже добре. Вологість повинна бути до восьми, то саме олія буде зберігатися до 10 років. Більше 10-ти вологість, то вона кисне», — зазначив господар.
У 2023 році, коли Іван пішов захищати країну, господарством займалися його рідні. Поки впродовж восьми місяців служив солдатом-стрільцем у 14 механізованій бригаді на Куп'янщині, сплачував податки як фермер. Говорить: двічі потрапляв в лікарню.
«Перший раз я був 25 діб на нульовій, тоді нас обстрілювали з 6 ранку до 9 вечора. 120 прильотів в годину. З усього стріляли, травили нас, дрони скидали всяку хімію. В лікарні тиждень відлежався. Поповнення прийшло — і знову на нуль. Тоді вже прильот прийшов без пам'яті», — пригадав він.
Після тяжкого поранення отримав групу інвалідності та демобілізувався, зараз Іван Капітанюк допомагає побратимам, які перебувають на службі та займається фермерським господарством.
«Треба садити все по 20%. Щось більше дасть, щось менше дасть. Зараз всі пішли на ягідництво. З 2 сотих цього року зібрав на 100 тисяч. Ціна хороша на малині. Це тут, а там само собою. Вторік на ожині я зібрав десь 650 тисяч, ну плюс-мінус ті доставки, то я вийшов на 500 тисяч», — сказав фермер.
Начальниця відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак розповіла, що приблизно 80% агропідприємств та сімейних фермерських господарств займаються рослинництвом, решта 20% — тваринництвом.
Загалом на Волині, додала посадовиця, є понад 700 фермерських господарств і орієнтовно 100 сімейних фермерських господарств.
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Суспільному 55-річний фермер розповів про службу на фронті та показав, як займається обробкою урожаю та виготовляє олію.
Раніше чоловік мав до 100 гектарів поля, а зараз обробляє 20 гектарів власних паїв. Цього року, з його слів, вперше спробував виготовляти соняшникову, соєву та гарбузову олію.
«Надранній сорт соняшника я виписав. Вихід в чистому виді — 50% олії. З кілограма получається 500 грамів олії чистої. Соєва олія густіша за соняшникову у два рази. Що цю ложку, наприклад, столову одну соєвої, то соняшникової треба дві ложки олії. З гарбузів тільки на лікування», — сказав волинянин.
Перед тисненням фермер кілька разів просіює насіння, щоб олія не була гіркою. З його слів, насіння потрібно правильно висушувати й зберігати його у прохолодному місці.
«Беремо вологість соняшника. 5.7 — це нормально, дуже добре. Вологість повинна бути до восьми, то саме олія буде зберігатися до 10 років. Більше 10-ти вологість, то вона кисне», — зазначив господар.
У 2023 році, коли Іван пішов захищати країну, господарством займалися його рідні. Поки впродовж восьми місяців служив солдатом-стрільцем у 14 механізованій бригаді на Куп'янщині, сплачував податки як фермер. Говорить: двічі потрапляв в лікарню.
«Перший раз я був 25 діб на нульовій, тоді нас обстрілювали з 6 ранку до 9 вечора. 120 прильотів в годину. З усього стріляли, травили нас, дрони скидали всяку хімію. В лікарні тиждень відлежався. Поповнення прийшло — і знову на нуль. Тоді вже прильот прийшов без пам'яті», — пригадав він.
Після тяжкого поранення отримав групу інвалідності та демобілізувався, зараз Іван Капітанюк допомагає побратимам, які перебувають на службі та займається фермерським господарством.
«Треба садити все по 20%. Щось більше дасть, щось менше дасть. Зараз всі пішли на ягідництво. З 2 сотих цього року зібрав на 100 тисяч. Ціна хороша на малині. Це тут, а там само собою. Вторік на ожині я зібрав десь 650 тисяч, ну плюс-мінус ті доставки, то я вийшов на 500 тисяч», — сказав фермер.
Начальниця відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак розповіла, що приблизно 80% агропідприємств та сімейних фермерських господарств займаються рослинництвом, решта 20% — тваринництвом.
Загалом на Волині, додала посадовиця, є понад 700 фермерських господарств і орієнтовно 100 сімейних фермерських господарств.
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