22 жовтня на Волині: гортаючи календар

22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового Олександр Мельник (на фото), директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко.

За православним календарем 22 жовтня іменини святкує Олександр, Василь, Григорій, Іван, Микола та Федір.

ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

22 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, Міжнародний день Caps Lock та День Фехнера.

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Теги: день народження, свята, іменини
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