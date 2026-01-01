22 жовтня на Волині: гортаючи календар

Олександр Мельник (на фото), директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко.



За православним календарем 22 жовтня іменини святкує Олександр, Василь, Григорій, Іван, Микола та Федір.



ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



22 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, Міжнародний день Caps Lock та День Фехнера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового(на фото), директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернатуЗа православним календарем 22 жовтня іменини святкує Олександр, Василь, Григорій, Іван, Микола та Федір.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.22 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, Міжнародний день Caps Lock та День Фехнера.

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