Чи очікувати магнітні бурі 22 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У четвер, 22 жовтня, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 22 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
25 років у фермерстві: як ветеран війни з Волині виготовляє крафтову олію та вирощує малину
21 жовтня, 22:49
На Волині водій на смерть збив 73-річного чоловіка: що вирішив суд
21 жовтня, 22:13