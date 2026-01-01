Забудьте про Таню та Сашу: які імена для дітей стали найпопулярнішими 2026 року





Про це пише Daily Mail, передає



За даними звіту сервісу BabyCenter, який базується на інформації про понад 350 тисяч малюків, народжених у 2026 році, найпопулярнішими іменами знову стали Олівія та Ной.



Серед дівчаток на друге місце піднялася Еліана, а Евелін уперше з 2023 року повернулася до першої десятки. Найбільший стрибок зробило ім’я Магнолія, яке злетіло одразу на 40 позицій.



«Однак, найдивовижнішим трендом імен цього року є стрімкий злет Еліани до статусу… друге за популярністю ім’я для дівчаток — якщо воно продовжить у такому ж темпі, ми прогнозуємо, що воно може стати найпопулярнішим ім’ям наступного року», — заявила консультант із питань імен у BabyCenter Стеф Коффілд.



Серед хлопчиків перша п’ятірка — Ной, Ліам, Олівер, Елайджа та Матео — залишається незмінною вже третій рік поспіль. Проте до топ-10 вперше потрапив Еліас (Elias), посівши сьоме місце, а Лео повернувся на десяту позицію. До сотні найкращих також дебютували Майло (89 місце), Стетсон (95 місце), Арчер (96 місце) та Дін (100 місце).



Фахівці зазначають, що батьки покоління бета все частіше обирають імена з грецьких міфів та естетики Дикого Заходу.



«Тенденції цього року показують, що батьки готові заглибитися в архіви з певною сучасною оцінкою старовинного, вінтажного, класичного», — пояснила Стеф Коффілд.



Експертка також зазначила, що батьки все частіше обирають для дітей довші та складніші імена з більшою кількістю літер.



За даними BabyCenter, імена з сімома або більше літерами тепер становлять 29% у першій сотні для дівчаток і 31% у списку для хлопчиків. Найпопулярнішими початковими літерами стали E для дівчат (15% імен із топ-100) та J для хлопців (14%).



Водночас із сотні найпопулярніших уперше випали кілька давніх фаворитів: жіночі імена Лія (опустилося на 102 місце) та Бруклін (116 місце), а також чоловічі Крістіан (119 місце) і Райан (146 місце). Аналітики прогнозують, що у 2027 році на нову хвилю популярності імен можуть вплинути хокейні драми, грецькі епоси та західний стиль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У США опублікували рейтинг найпопулярніших імен для немовлят 2026 року. Звичні лідери зберегли перші місця, але в списку з’явилися нові фаворити, а частина класичних імен випала з топ-100.Про це пише Daily Mail, передає ТСН За даними звіту сервісу BabyCenter, який базується на інформації про понад 350 тисяч малюків, народжених у 2026 році, найпопулярнішими іменами знову стали Олівія та Ной.Серед дівчаток на друге місце піднялася Еліана, а Евелін уперше з 2023 року повернулася до першої десятки. Найбільший стрибок зробило ім’я Магнолія, яке злетіло одразу на 40 позицій.«Однак, найдивовижнішим трендом імен цього року є стрімкий злет Еліани до статусу… друге за популярністю ім’я для дівчаток — якщо воно продовжить у такому ж темпі, ми прогнозуємо, що воно може стати найпопулярнішим ім’ям наступного року», — заявила консультант із питань імен у BabyCenter Стеф Коффілд.Серед хлопчиків перша п’ятірка — Ной, Ліам, Олівер, Елайджа та Матео — залишається незмінною вже третій рік поспіль. Проте до топ-10 вперше потрапив Еліас (Elias), посівши сьоме місце, а Лео повернувся на десяту позицію. До сотні найкращих також дебютували Майло (89 місце), Стетсон (95 місце), Арчер (96 місце) та Дін (100 місце).Фахівці зазначають, що батьки покоління бета все частіше обирають імена з грецьких міфів та естетики Дикого Заходу.«Тенденції цього року показують, що батьки готові заглибитися в архіви з певною сучасною оцінкою старовинного, вінтажного, класичного», — пояснила Стеф Коффілд.Експертка також зазначила, що батьки все частіше обирають для дітей довші та складніші імена з більшою кількістю літер.За даними BabyCenter, імена з сімома або більше літерами тепер становлять 29% у першій сотні для дівчаток і 31% у списку для хлопчиків. Найпопулярнішими початковими літерами стали E для дівчат (15% імен із топ-100) та J для хлопців (14%).Водночас із сотні найпопулярніших уперше випали кілька давніх фаворитів: жіночі імена Лія (опустилося на 102 місце) та Бруклін (116 місце), а також чоловічі Крістіан (119 місце) і Райан (146 місце). Аналітики прогнозують, що у 2027 році на нову хвилю популярності імен можуть вплинути хокейні драми, грецькі епоси та західний стиль.

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