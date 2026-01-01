Курс валют на 22 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,02 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,56 (+3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 жовтня. Долар після зростання втратив у ціні 5 коп, євро зріс на 3 коп, злотий додав 4 коп.Про це йдеться на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,02 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 50,56 (+3 коп.)Курс злотого1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)

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