Курс валют на 22 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 22 жовтня. Долар після зростання втратив у ціні 5 коп, євро зріс на 3 коп, злотий додав 4 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,02 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,56 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,02 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,56 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,58 (+4 коп.)
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