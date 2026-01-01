Чи зростуть пенсії від 1 листопада: названо максимальну та мінімальну суми виплат

Чи зростуть пенсії від 1 листопада: названо максимальну та мінімальну суми виплат
У листопаді 2026 року мінімальна та максимальна пенсії в Україні залишаться незмінними, оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних громадян фіксований і становить 2 595 гривень.

У Пенсійному фонді повідомили, що для пенсіонерів із найменшими виплатами сума залишається на рівні прожиткового мінімуму — 2 595 гривень.

Водночас верхня планка обмежена. Тобто відповідно до закону заборонено призначати пенсію понад десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тому максимальна пенсія в Україні на зараз — 25 950 гривень.

Від чого залежить сума пенсії

Держава визначає розмір щомісячних пенсій для кожного українця індивідуально за чітко визначеною формулою. Головний фактор, від якого залежить сума виплат — це тривалість офіційного страхового стажу.

Також вирішальну роль відіграють два показники:

- розмір офіційної заробітної плати, за яку сплачувалися страхові внески (ЄСВ);

- індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Тобто скільки громадянин працював легально, наскільки більшим був його офиційний дохід, тоді й вищі шанси розраховувати на вагомі виплати.


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Теги: пенсія, індексація
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