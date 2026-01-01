Чи зростуть пенсії від 1 листопада: названо максимальну та мінімальну суми виплат

У листопаді 2026 року мінімальна та максимальна пенсії в Україні залишаться незмінними, оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних громадян фіксований і становить 2 595 гривень.У Пенсійному фонді повідомили, що для пенсіонерів із найменшими виплатами сума залишається на рівні прожиткового мінімуму — 2 595 гривень.Водночас верхня планка обмежена. Тобто відповідно до закону заборонено призначати пенсію понад десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тому максимальна пенсія в Україні на зараз — 25 950 гривень.Держава визначає розмір щомісячних пенсій для кожного українця індивідуально за чітко визначеною формулою. Головний фактор, від якого залежить сума виплат — це тривалість офіційного страхового стажу.Також вирішальну роль відіграють два показники:- розмір офіційної заробітної плати, за яку сплачувалися страхові внески (ЄСВ);- індивідуальний коефіцієнт заробітку.Тобто скільки громадянин працював легально, наскільки більшим був його офиційний дохід, тоді й вищі шанси розраховувати на вагомі виплати.