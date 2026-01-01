Підліток взяв без дозволу Musstang і катався селищем: волинський суд покарав батька





За матеріалами справи, 19 серпня у селищі Іваничі патрульні зупинили мотоцикл Musstang, який рухався із технічною несправністю – не світився стоп сигнал. Під час спілкування з’ясувалося, що водію лише 15 років і він не має права керування таким транспортним засобом, пишуть



Оскільки хлопець не досягнув віку для притягнення до адміністративної відповідальності, то протокол склали на його батька. Мовляв, чоловік ухилився від виконання батьківських обов’язків щодо виховання сина.



Своєю чергою, чоловік розповів патрульним, що син без дозволу взяв мотоцикл. Також вказав, що буде в подальшому забороняти брати транспортний засіб.



Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу порушника, його майновий стан та часткове визнання вини, суддя призначив батьку 850 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд ошрафував волинянина, бо неповнолітнього сина спіймали за кермом без прав.За матеріалами справи, 19 серпня у селищі Іваничі патрульні зупинили мотоцикл Musstang, який рухався із технічною несправністю – не світився стоп сигнал. Під час спілкування з’ясувалося, що водію лише 15 років і він не має права керування таким транспортним засобом, пишуть "Волинскі новини" Оскільки хлопець не досягнув віку для притягнення до адміністративної відповідальності, то протокол склали на його батька. Мовляв, чоловік ухилився від виконання батьківських обов’язків щодо виховання сина.Своєю чергою, чоловік розповів патрульним, що син без дозволу взяв мотоцикл. Також вказав, що буде в подальшому забороняти брати транспортний засіб.Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу порушника, його майновий стан та часткове визнання вини, суддя призначив батьку 850 гривень штрафу.

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