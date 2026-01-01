Підліток взяв без дозволу Musstang і катався селищем: волинський суд покарав батька

Підліток взяв без дозволу Musstang і катався селищем: волинський суд покарав батька
Суд ошрафував волинянина, бо неповнолітнього сина спіймали за кермом без прав.

За матеріалами справи, 19 серпня у селищі Іваничі патрульні зупинили мотоцикл Musstang, який рухався із технічною несправністю – не світився стоп сигнал. Під час спілкування з’ясувалося, що водію лише 15 років і він не має права керування таким транспортним засобом, пишуть "Волинскі новини".

Оскільки хлопець не досягнув віку для притягнення до адміністративної відповідальності, то протокол склали на його батька. Мовляв, чоловік ухилився від виконання батьківських обов’язків щодо виховання сина.

Своєю чергою, чоловік розповів патрульним, що син без дозволу взяв мотоцикл. Також вказав, що буде в подальшому забороняти брати транспортний засіб.

Беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, особу порушника, його майновий стан та часткове визнання вини, суддя призначив батьку 850 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами
Сьогодні, 09:09
Підліток взяв без дозволу Musstang і катався селищем: волинський суд покарав батька
Сьогодні, 08:20
Чи зростуть пенсії від 1 листопада: названо максимальну та мінімальну суми виплат
Сьогодні, 07:15
Забудьте про Таню та Сашу: які імена для дітей стали найпопулярнішими 2026 року
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 22 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8