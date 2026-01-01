Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами





Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Оновлено о 7:58. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула людина.



Загалом після російського обстрілу постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.



За даними Кличка, сталося влучання в будівлю станції технічного обслуговування та у приватний житловий будинок.



Крім того, уламки пошкодили ще один приватний дім у тому ж районі. Міський голова заявив, що під завалами будівлі можуть перебувати люди. На іншій локації уламки впали неподалік автозаправної станції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 22 жовтня росіяни обстріляли Україну дронами й ракетами — внаслідок ударів відомо про одну загиблу людину, ще 22 постраждали.Про це повідомив міський голова Києва, пише Громадське Оновлено о 7:58. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула людина.Загалом після російського обстрілу постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.За даними Кличка, сталося влучання в будівлю станції технічного обслуговування та у приватний житловий будинок.Крім того, уламки пошкодили ще один приватний дім у тому ж районі. Міський голова заявив, що під завалами будівлі можуть перебувати люди. На іншій локації уламки впали неподалік автозаправної станції.

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