Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами

Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами
У ніч проти 22 жовтня росіяни обстріляли Україну дронами й ракетами — внаслідок ударів відомо про одну загиблу людину, ще 22 постраждали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.

Оновлено о 7:58. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула людина.

Загалом після російського обстрілу постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.

За даними Кличка, сталося влучання в будівлю станції технічного обслуговування та у приватний житловий будинок.

Крім того, уламки пошкодили ще один приватний дім у тому ж районі. Міський голова заявив, що під завалами будівлі можуть перебувати люди. На іншій локації уламки впали неподалік автозаправної станції.

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Теги: Росія, війна
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