Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами
Сьогодні, 09:09
У ніч проти 22 жовтня росіяни обстріляли Україну дронами й ракетами — внаслідок ударів відомо про одну загиблу людину, ще 22 постраждали.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Оновлено о 7:58. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула людина.
Загалом після російського обстрілу постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.
За даними Кличка, сталося влучання в будівлю станції технічного обслуговування та у приватний житловий будинок.
Крім того, уламки пошкодили ще один приватний дім у тому ж районі. Міський голова заявив, що під завалами будівлі можуть перебувати люди. На іншій локації уламки впали неподалік автозаправної станції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.
Оновлено о 7:58. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинула людина.
Загалом після російського обстрілу постраждали 22 людини, серед них четверо дітей.
За даними Кличка, сталося влучання в будівлю станції технічного обслуговування та у приватний житловий будинок.
Крім того, уламки пошкодили ще один приватний дім у тому ж районі. Міський голова заявив, що під завалами будівлі можуть перебувати люди. На іншій локації уламки впали неподалік автозаправної станції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни обстріляли Київ дронами й ракетами
Сьогодні, 09:09