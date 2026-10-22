Військові зайшли в тил росіян на Куп’янському напрямку, пройшовши 15 км під землею





Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, повідомили в корпусі.



"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», – пояснив задум командир корпусу «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.



Через Харківську область проходять газові шляхопроводи, і ворог планував використати їх для проникнення в тил Сил оборони. Але захисники його випередили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп'янському напрямку. Захисники просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями, пише LB.ua Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, повідомили в корпусі."Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», – пояснив задум командир корпусу «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.Через Харківську область проходять газові шляхопроводи, і ворог планував використати їх для проникнення в тил Сил оборони. Але захисники його випередили.

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