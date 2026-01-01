Лучани на два дні залишаться без гарячої води: де саме





Про це 22 жовтня



Йдеться про виконання з'єднання теплових мереж в тепловій камері на розі просп. Соборності та вул. Чорновола.



"Подачу гарячої води для споживачів ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г та вул. Карпенка-Карого, 11-Б буде відновлено до кінця дня 23 жовтня.

Окрім того, завершуються роботи з ліквідації аварійної ситуації на магістральній мережі поблизу житлового будинку на вул. Кравчука, 44. Очікується, що подачу гарячої води для споживачів ЦТП на просп. Соборності, 44-А буде відновлено сьогодні до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З метою завершення реконструкції магістральної теплової мережі на проспекті Соборності (поблизу гіпермаркету "Там-Там"), подачу гарячої води від центральних теплових пунктів на вул. Чорновола, 2-Г та вул. Карпенка-Карого, 11-Б зупинено на 2 дні.Про це 22 жовтня повідомили в державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».Йдеться про виконання з'єднання теплових мереж в тепловій камері на розі просп. Соборності та вул. Чорновола."Подачу гарячої води для споживачів ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г та вул. Карпенка-Карого, 11-Б буде відновлено до кінця дня 23 жовтня.Окрім того, завершуються роботи з ліквідації аварійної ситуації на магістральній мережі поблизу житлового будинку на вул. Кравчука, 44. Очікується, що подачу гарячої води для споживачів ЦТП на просп. Соборності, 44-А буде відновлено сьогодні до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

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