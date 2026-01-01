Цілились в об’єкти енергетики: Волинь атакували понад 10 реактивних дронів

Цілились в об’єкти енергетики: Волинь атакували понад 10 реактивних дронів
Упродовж доби у Волинській області знову було неспокійно. Більше 10 ворожих реактивних БпЛА типу «Шахед» перебувало у повітряному просторі Волині.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Націлені були на об’єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах. Найважливіше – ніхто не постраждав.

Дякую силам протиповітряної оборони, які знову добре відпрацювали та щодня захищають нас.

І кожному, хто береже себе та близьких, реагує на тривоги й прямує в укриття. Усі ми хочемо спокійних ночей і безпечних днів для наших родин, які обов’язково будуть. Але зараз прошу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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