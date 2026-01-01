Цілились в об’єкти енергетики: Волинь атакували понад 10 реактивних дронів





Про це



"Націлені були на об’єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах. Найважливіше – ніхто не постраждав.



Дякую силам протиповітряної оборони, які знову добре відпрацювали та щодня захищають нас.



І кожному, хто береже себе та близьких, реагує на тривоги й прямує в укриття. Усі ми хочемо спокійних ночей і безпечних днів для наших родин, які обов’язково будуть. Але зараз прошу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж доби у Волинській області знову було неспокійно. Більше 10 ворожих реактивних БпЛА типу «Шахед» перебувало у повітряному просторі Волині.Про це повідомили у Волинській ОВА."Націлені були на об’єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах. Найважливіше – ніхто не постраждав.Дякую силам протиповітряної оборони, які знову добре відпрацювали та щодня захищають нас.І кожному, хто береже себе та близьких, реагує на тривоги й прямує в укриття. Усі ми хочемо спокійних ночей і безпечних днів для наших родин, які обов’язково будуть. Але зараз прошу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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