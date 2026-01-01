Сьогодні та завтра у Луцьку прощатимуться з воїном, ексфутболістом збірної України Романом Максимюком

Романом Максимюком.



Про це



"У четвер, 22 жовтня, о 15:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до стадіону «Авангард» на проспекті Президента Грушевського.



О 18:00 траурний кортеж прибуде до кафедрального собору Святої Трійці.



Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.



Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Романа Максимюка в останню дорогу.



Вічна і світла пам’ять Герою!" - наголошують у громаді.



Довідково:



Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області.



Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 та 23 жовтня у Луцьку відбудуться заходи з прощання із захисником України, колишнім футболістом національної збірноїПро це повідомили у Луцькій міській раді."У четвер, 22 жовтня, о 15:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до стадіону «Авангард» на проспекті Президента Грушевського.О 18:00 траурний кортеж прибуде до кафедрального собору Святої Трійці.Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Романа Максимюка в останню дорогу.Вічна і світла пам’ять Герою!" - наголошують у громаді.Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області.Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію