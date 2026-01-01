Сьогодні та завтра у Луцьку прощатимуться з воїном, ексфутболістом збірної України Романом Максимюком
Сьогодні, 11:33
22 та 23 жовтня у Луцьку відбудуться заходи з прощання із захисником України, колишнім футболістом національної збірної Романом Максимюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У четвер, 22 жовтня, о 15:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до стадіону «Авангард» на проспекті Президента Грушевського.
О 18:00 траурний кортеж прибуде до кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Романа Максимюка в останню дорогу.
Вічна і світла пам’ять Герою!" - наголошують у громаді.
Довідково:
Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області.
Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У четвер, 22 жовтня, о 15:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до стадіону «Авангард» на проспекті Президента Грушевського.
О 18:00 траурний кортеж прибуде до кафедрального собору Святої Трійці.
Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Романа Максимюка в останню дорогу.
Вічна і світла пам’ять Герою!" - наголошують у громаді.
Довідково:
Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області.
Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
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