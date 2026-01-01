«Трамп кинув Україну та став на бік Росії», - Білл Клінтон

Білл Клінтон заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп кинув Україну та перейшов на бік володимира путіна.



Про це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, інформує



Подробиці



Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги.



"І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік путіна", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 42-й президент Сполучених Штатів Америкизаявив, що очільник Білого домукинув Україну та перейшов на бікПро це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, інформує Цензор.НЕТ Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги."І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік путіна", - заявив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію