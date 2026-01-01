Росія поцілила по житловому будинку на Рівненщині: постраждали жінка з двома доньками

Росія поцілила по житловому будинку на Рівненщині: постраждали жінка з двома доньками
На Рівненщині внаслідок атаки РФ постраждали жінка та дві її доньки.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Житловий будинок зазнав ушкоджень на Сарненщині під час чергової ворожої атаки.

До лікарів звернулися жінка та її двоє доньок. На щастя, обійшлося без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Також голова ОВА зазначив, що частина Дубенщини залишилася без світла.

Аварійне знеструмлення сталося через перевантаження мережі.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Постійні тривоги не дають можливості зробити це максимально оперативно.

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Теги: Рівненщина, атака
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