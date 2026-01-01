Колишній головний податківець Волині Сергій Лисеюк втратив високу посаду в столиці

Сергія Лисеюка з посади заступника голови Державної податкової служби України. На цій посаді він пропрацював близько півтора року.



Про відповідне кадрове рішення повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Зокрема, уряд ухвалив рішення про звільнення трьох заступників голови Державної податкової служби України — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозії Чернецької.



Водночас Кабмін призначив новими заступниками голови ДПС Галину Вашеку та Олександра Шкуропата. Останнього також звільнили з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.



Нагадаємо, 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів



Що відомо про Сергія Лисеюка

Сергій Лисеюк народився у 1990 році в Луцьку. Свою кар'єру в органах державної податкової служби розпочав у 2011 році.



З 1 червня 2021 року до 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.



26 липня 2022 року його призначили керівником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.



Волинську податкову Лисеюк очолював близько двох із половиною років.



У січні 2025 року посадовця перевели до Дніпропетровської області, де він став заступником начальника Головного управління ДПС.



Уже в травні того ж року Лисеюк отримав підвищення до центрального апарату Державної податкової служби України, ставши заступником її голови.



Тепер уряд ухвалив рішення про його звільнення з цієї посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України звільнив уродженця Луцька, колишнього керівника податкової служби Волиніз посади заступника голови Державної податкової служби України. На цій посаді він пропрацював близько півтора року.Про відповідне кадрове рішення повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній РадіЗокрема, уряд ухвалив рішення про звільнення трьох заступників голови Державної податкової служби України — Сергія Лисеюка,таВодночас Кабмін призначив новими заступниками голови ДПСта. Останнього також звільнили з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.Нагадаємо, 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Сергія Лисеюка заступником голови Державної податкової служби України . До цього він тривалий час працював у податкових органах Волині.

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