Колишній головний податківець Волині Сергій Лисеюк втратив високу посаду в столиці

Колишній головний податківець Волині Сергій Лисеюк втратив високу посаду в столиці
Кабінет Міністрів України звільнив уродженця Луцька, колишнього керівника податкової служби Волині Сергія Лисеюка з посади заступника голови Державної податкової служби України. На цій посаді він пропрацював близько півтора року.

Про відповідне кадрове рішення повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд ухвалив рішення про звільнення трьох заступників голови Державної податкової служби України — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозії Чернецької.

Водночас Кабмін призначив новими заступниками голови ДПС Галину Вашеку та Олександра Шкуропата. Останнього також звільнили з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.

Нагадаємо, 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Сергія Лисеюка заступником голови Державної податкової служби України. До цього він тривалий час працював у податкових органах Волині.

Що відомо про Сергія Лисеюка


Сергій Лисеюк народився у 1990 році в Луцьку. Свою кар'єру в органах державної податкової служби розпочав у 2011 році.

З 1 червня 2021 року до 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

26 липня 2022 року його призначили керівником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.

Волинську податкову Лисеюк очолював близько двох із половиною років.

У січні 2025 року посадовця перевели до Дніпропетровської області, де він став заступником начальника Головного управління ДПС.

Уже в травні того ж року Лисеюк отримав підвищення до центрального апарату Державної податкової служби України, ставши заступником її голови.

Тепер уряд ухвалив рішення про його звільнення з цієї посади.

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Теги: Сергій Лисеюк
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