Колишній головний податківець Волині Сергій Лисеюк втратив високу посаду в столиці
Сьогодні, 14:08
Кабінет Міністрів України звільнив уродженця Луцька, колишнього керівника податкової служби Волині Сергія Лисеюка з посади заступника голови Державної податкової служби України. На цій посаді він пропрацював близько півтора року.
Про відповідне кадрове рішення повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд ухвалив рішення про звільнення трьох заступників голови Державної податкової служби України — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозії Чернецької.
Водночас Кабмін призначив новими заступниками голови ДПС Галину Вашеку та Олександра Шкуропата. Останнього також звільнили з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.
Нагадаємо, 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Сергія Лисеюка заступником голови Державної податкової служби України. До цього він тривалий час працював у податкових органах Волині.
Сергій Лисеюк народився у 1990 році в Луцьку. Свою кар'єру в органах державної податкової служби розпочав у 2011 році.
З 1 червня 2021 року до 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
26 липня 2022 року його призначили керівником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.
Волинську податкову Лисеюк очолював близько двох із половиною років.
У січні 2025 року посадовця перевели до Дніпропетровської області, де він став заступником начальника Головного управління ДПС.
Уже в травні того ж року Лисеюк отримав підвищення до центрального апарату Державної податкової служби України, ставши заступником її голови.
Тепер уряд ухвалив рішення про його звільнення з цієї посади.
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Про відповідне кадрове рішення повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд ухвалив рішення про звільнення трьох заступників голови Державної податкової служби України — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозії Чернецької.
Водночас Кабмін призначив новими заступниками голови ДПС Галину Вашеку та Олександра Шкуропата. Останнього також звільнили з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.
Нагадаємо, 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Сергія Лисеюка заступником голови Державної податкової служби України. До цього він тривалий час працював у податкових органах Волині.
Що відомо про Сергія Лисеюка
Сергій Лисеюк народився у 1990 році в Луцьку. Свою кар'єру в органах державної податкової служби розпочав у 2011 році.
З 1 червня 2021 року до 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
26 липня 2022 року його призначили керівником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.
Волинську податкову Лисеюк очолював близько двох із половиною років.
У січні 2025 року посадовця перевели до Дніпропетровської області, де він став заступником начальника Головного управління ДПС.
Уже в травні того ж року Лисеюк отримав підвищення до центрального апарату Державної податкової служби України, ставши заступником її голови.
Тепер уряд ухвалив рішення про його звільнення з цієї посади.
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