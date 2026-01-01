У Луцьку готуються забезпечити мобільний зв’язок у разі тривалих відключень світла





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У четвер, 22 жовтня, відбулася нарада з представниками операторів мобільного зв’язку за участю секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського, заступниці міського голови Юлії Дацюк та керівників профільних комунальних підприємств.



Під час зустрічі обговорили технічні можливості підключення генераторів до обладнання мобільних операторів, щоб забезпечити роботу базових станцій навіть за тривалої відсутності електропостачання.



Особливу увагу приділили координації дій між операторами зв’язку та комунальними підприємствами, які допомагатимуть із підключенням і обслуговуванням генераторів.



«Маємо командно працювати у випадку блекауту: усунути слабкі місця, налагодити комунікацію. Пропрацюємо всі моменти, щоб у складних ситуаціях оперативно реагувати. Важливо, щоб усі були забезпечені мобільним зв’язком і кожен почувався у безпеці», — зазначив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.



Для швидкого реагування кожну адресу розташування вишки мобільного зв’язку закріплять за відповідним комунальним підприємством. Комунальники також відповідатимуть за заправлення генераторів паливом, щоб обладнання могло працювати під час тривалих знеструмлень.



Заступниця міського голови Юлія Дацюк наголосила на необхідності оперативної взаємодії комунальних підприємств з операторами мобільного зв’язку в разі виникнення проблем з електропостачанням.



«Маємо спрацювати так, щоб місто було зі зв'язком у випадку блекауту», - наголосила вона.



Крім того, керівникам комунальних підприємств доручили визначити відповідальних працівників, які забезпечуватимуть оперативне підключення та роботу генераторів у разі тривалих відключень електроенергії.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку напрацьовують механізм забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку в разі тривалих відключень електроенергії. Для цього планують залучати генератори, а за кожною вишкою мобільного зв’язку закріпити відповідне комунальне підприємство.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.У четвер, 22 жовтня, відбулася нарада з представниками операторів мобільного зв’язку за участю секретаря Луцької міської ради, заступниці міського головита керівників профільних комунальних підприємств.Під час зустрічі обговорили технічні можливості підключення генераторів до обладнання мобільних операторів, щоб забезпечити роботу базових станцій навіть за тривалої відсутності електропостачання.Особливу увагу приділили координації дій між операторами зв’язку та комунальними підприємствами, які допомагатимуть із підключенням і обслуговуванням генераторів.«Маємо командно працювати у випадку блекауту: усунути слабкі місця, налагодити комунікацію. Пропрацюємо всі моменти, щоб у складних ситуаціях оперативно реагувати. Важливо, щоб усі були забезпечені мобільним зв’язком і кожен почувався у безпеці», — зазначив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.Для швидкого реагування кожну адресу розташування вишки мобільного зв’язку закріплять за відповідним комунальним підприємством. Комунальники також відповідатимуть за заправлення генераторів паливом, щоб обладнання могло працювати під час тривалих знеструмлень.Заступниця міського голови Юлія Дацюк наголосила на необхідності оперативної взаємодії комунальних підприємств з операторами мобільного зв’язку в разі виникнення проблем з електропостачанням.«Маємо спрацювати так, щоб місто було зі зв'язком у випадку блекауту», - наголосила вона.Крім того, керівникам комунальних підприємств доручили визначити відповідальних працівників, які забезпечуватимуть оперативне підключення та роботу генераторів у разі тривалих відключень електроенергії.Нагадаємо, у Луцькій громаді продовжують облаштовувати укриття, відновлювати несправні сирени та готувати міську інфраструктуру до зими.

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