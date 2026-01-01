На війні загинув 22-річний Герой з Волині Максим Гуменюк

ГУМЕНЮК МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ.



Про це



"Завтра о 10:00 траурний кортеж вирушить від моргу м. Нововолинська та прямуватиме через Нововолинськ і селище Благодатне до рідного дому Героя за адресою: с. Заболотці, вул. Молодіжна, 33.



Закликаємо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху траурного кортежу.



У скорботі схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Максима", - йдеться в повідомленні.



Максим проходив військову службу за контрактом, був відданий військовій присязі та до останнього подиху залишався вірним Україні.

Йому було лише 22 роки… Попереду мало бути ціле життя, мрії, плани та щасливі миті. Та війна обірвала молоде життя, залишивши невимовний біль утрати.



Чин прощання відбудеться об 11:00 у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі. Поховають Героя на місцевому кладовищі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" до рідної громади повертається захисник —Про це повідомили у Литовезькій громаді."Завтра о 10:00 траурний кортеж вирушить від моргу м. Нововолинська та прямуватиме через Нововолинськ і селище Благодатне до рідного дому Героя за адресою: с. Заболотці, вул. Молодіжна, 33.Закликаємо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху траурного кортежу.У скорботі схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Максима", - йдеться в повідомленні.Максим проходив військову службу за контрактом, був відданий військовій присязі та до останнього подиху залишався вірним Україні.Йому було лише 22 роки… Попереду мало бути ціле життя, мрії, плани та щасливі миті. Та війна обірвала молоде життя, залишивши невимовний біль утрати.Чин прощання відбудеться об 11:00 у місцевому Хресто-Воздвиженському храмі. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

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