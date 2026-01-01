У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг

У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг
Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар оглянув укриття в закладах освіти, щодо яких надходило найбільше зауважень від мешканців громади та батьків учнів і вихованців.

Під час огляду перевірили стан приміщень, визначили наявні недоліки та обговорили заходи, необхідні для покращення умов перебування дітей під час повітряних тривог, повідомляють у Луцькій міській раді.

У закладі освіти № 26 звернули увагу на захаращеність одного з приміщень. Воно має господарське призначення та використовується для зберігання стільців, лав і парт. Це приміщення не проходило відповідного актування, тому не є укриттям. Щоб уникнути непорозумінь, надалі там встановлять інформаційну табличку з відповідним поясненням.

Окремо розглянули зауваження щодо приміщень, у яких організовують перебування учнів Луцького ліцею № 1 під час повітряних тривог. Власного укриття заклад не має, тому використовує приміщення, які орендує в музичній школі № 1 імені Фридерика Шопена, Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка та Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг

Зауваження стосувалися стану стін в укритті, розташованому у спортивній школі, зокрема пошкодження штукатурки, а також стану підлоги. Після початку опалювального сезону планують виконати штукатурні роботи та привести стіни до належного стану. Під час осінніх канікул передбачено облаштування підлоги з використанням лінолеуму. Під час повітряних тривог у цьому приміщенні перебувають близько 100 учнів 1–3 класів.

«Усі зауваження доцільні, ми їх обов’язково врахуємо та усунемо», — наголосив Віталій Бондар.
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг

У департаменті освіти зазначають, що робота над покращенням умов перебування дітей в укриттях триває постійно. Зауваження мешканців громади та батьків опрацьовуватимуть, а виявлені недоліки усуватимуть відповідно до визначених потреб.
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг
У садочках та школах Луцька перевірили укриття, на які надходило найбільше скарг

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Теги: Луцьк, укриття
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