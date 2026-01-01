Без світла на Волині залишаються понад 3000 споживачів





Про це



В пресцентрі зазначили, що «енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачів».



Що відомо про атаки РФ на енергетичні об'єкти Волині в жовтні



Ввечері 15 жовтня після атаки російського реактивного безпілотника у деяких мікрорайонах Луцька зникли світло та водопостачання. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено лінії електропередач.



Після повторних ударів в ніч на 16 жовтня жителі Луцька повністю залишилися без електропостачання. Також у лучан на верхніх поверхах був понижений тиск води. 17 жовтня запровадили графіки погодинного відключення електроенергії для населення.



Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область знову атакували російські безпілотники. Були пошкодження критичної і цивільної інфраструктури. Росіяни спрямували БпЛА на Ковель, Маневичі, Луцьк, Ківерці і Прилісненську громаду. Без електропостачання тоді були орієнтовно 68 тисяч абонентів.



21 жовтня також на Волині були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі були понад 5 тисяч абонентів. Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.



22 жовтня всі російські БпЛА були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 22 жовтня, внаслідок російських атак на Волинь знеструмленими залишаються 3725 споживачів.Про це Суспільному розповіли у пресцентрі «Волиньобленерго». Там не уточнюють у яких саме районах області відсутнє електропостачання з міркувань безпеки.В пресцентрі зазначили, що «енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачів».Ввечері 15 жовтня після атаки російського реактивного безпілотника у деяких мікрорайонах Луцька зникли світло та водопостачання. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено лінії електропередач.Після повторних ударів в ніч на 16 жовтня жителі Луцька повністю залишилися без електропостачання. Також у лучан на верхніх поверхах був понижений тиск води. 17 жовтня запровадили графіки погодинного відключення електроенергії для населення.Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область знову атакували російські безпілотники. Були пошкодження критичної і цивільної інфраструктури. Росіяни спрямували БпЛА на Ковель, Маневичі, Луцьк, Ківерці і Прилісненську громаду. Без електропостачання тоді були орієнтовно 68 тисяч абонентів.21 жовтня також на Волині були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі були понад 5 тисяч абонентів. Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.22 жовтня всі російські БпЛА були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації

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