Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак

Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
У ДСНС Волині показали обличчя рятувальників, які ліквідовують наслідки російського обстрілу.

Світлини опублікували на офіційному сайті відомства.

"На цих світлинах — не просто люди після важкої роботи. Це ті, хто не відступає перед вогнем, хто залишається на місці, поки небезпека не мине, і хто щодня доводить: мужність — це не відсутність страху, а готовність діяти.

За кожним врятованим життям стоїть чиясь відвага. І дуже часто — чиєсь мовчазне виснаження", - йдеться в повідомленні.
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак

Нагадаємо, що упродовж доби у Волинській області знову було неспокійно. Більше 10 ворожих реактивних БпЛА типу «Шахед» перебувало у повітряному просторі Волині.
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак


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Теги: Волинь, обстріл, рятувальники
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