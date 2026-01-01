Ті, хто не відступає перед вогнем: обличчя волинських рятувальників, які ліквідовують наслідки ворожих атак
Сьогодні, 17:00
У ДСНС Волині показали обличчя рятувальників, які ліквідовують наслідки російського обстрілу.
Світлини опублікували на офіційному сайті відомства.
"На цих світлинах — не просто люди після важкої роботи. Це ті, хто не відступає перед вогнем, хто залишається на місці, поки небезпека не мине, і хто щодня доводить: мужність — це не відсутність страху, а готовність діяти.
За кожним врятованим життям стоїть чиясь відвага. І дуже часто — чиєсь мовчазне виснаження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж доби у Волинській області знову було неспокійно. Більше 10 ворожих реактивних БпЛА типу «Шахед» перебувало у повітряному просторі Волині.
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Світлини опублікували на офіційному сайті відомства.
"На цих світлинах — не просто люди після важкої роботи. Це ті, хто не відступає перед вогнем, хто залишається на місці, поки небезпека не мине, і хто щодня доводить: мужність — це не відсутність страху, а готовність діяти.
За кожним врятованим життям стоїть чиясь відвага. І дуже часто — чиєсь мовчазне виснаження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж доби у Волинській області знову було неспокійно. Більше 10 ворожих реактивних БпЛА типу «Шахед» перебувало у повітряному просторі Волині.
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