Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки

Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки
Волинь кожного дня потерпає від атаки реактивних дронів, завдаючи руйнувань критичної та цивільної інфраструктури. Родина з Маневиччини постраждала від чергового терору ворога: "Герань" зруйнувала будинок.

Про це повідомив на сторінці у фейсбуці житель одного із сіл Комарівського старостинського округу Вадим Синегубов.

"До родини прилетіла "Герань", наробила великої шкоди! Просимо небайдужих в допомозі", - йдеться в повідомленні.

Будинок завдав значних руйнувань. Небайдужих просять фінансово підтримати родину.

КАРТКА ДЛЯ ДОПОМОГИ

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Шишко Л.С
Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки
Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки
Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки

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Теги: родина, Волинь, будинок, дрон
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