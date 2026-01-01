Російська «Герань» зруйнувала будинок родини на Волині: просять фінансової підтримки





Про це Вадим Синегубов.



"До родини прилетіла "Герань", наробила великої шкоди! Просимо небайдужих в допомозі", - йдеться в повідомленні.



Будинок завдав значних руйнувань. Небайдужих просять фінансово підтримати родину.



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Шишко Л.С



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь кожного дня потерпає від атаки реактивних дронів, завдаючи руйнувань критичної та цивільної інфраструктури. Родина з Маневиччини постраждала від чергового терору ворога: "Герань" зруйнувала будинок.Про це повідомив на сторінці у фейсбуці житель одного із сіл Комарівського старостинського округу"До родини прилетіла "Герань", наробила великої шкоди! Просимо небайдужих в допомозі", - йдеться в повідомленні.Будинок завдав значних руйнувань. Небайдужих просять фінансово підтримати родину.4149 4975 1840 1379

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