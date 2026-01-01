Які прогнози волинських синоптиків на п'ятницю, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 23 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 23 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°.
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