«Укрзалізниця» запустила три нові потяги до Польщі
Сьогодні, 19:06
Нові рейси курсуватимуть до Польщі. Один із них з’єднує Київ із Холмом, ще два курсують із Києва та Дніпра до Перемишля, пише misto.media.
Пасажири можуть скористатися ними для подальших поїздок до інших європейських міст, зазначають в «Укрзалізниці».
Поїзд «Київ — Холм»
Флагманський поїзд № 23/24 назвали на честь українського історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Він народився в Холмі й майже 20 років працював у Києві.
У складі поїзда є сучасні вагони підвищеного комфорту, які побудували в Україні під час повномасштабної війни. Відправлення супроводжує композиція «Наш час настав» гурту МУР.
Поїзд «Київ — Перемишль»
Поїзд № 31/32 вирушає з Києва о 21:30 і прибуває до Перемишля о 8:19. Дорогою він зупиняється у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.
У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.
Поїзд «Дніпро — Перемишль»
Поїзд № 73/74 відправляється з Дніпра о 19:00 та прибуває до Перемишля о 14:10. Маршрут проходить через Кам’янське, П’ятихатки, Знам’янку, Олександрію та Львів.
З Перемишля можна продовжити подорож до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.
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Пасажири можуть скористатися ними для подальших поїздок до інших європейських міст, зазначають в «Укрзалізниці».
Поїзд «Київ — Холм»
Флагманський поїзд № 23/24 назвали на честь українського історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Він народився в Холмі й майже 20 років працював у Києві.
У складі поїзда є сучасні вагони підвищеного комфорту, які побудували в Україні під час повномасштабної війни. Відправлення супроводжує композиція «Наш час настав» гурту МУР.
Поїзд «Київ — Перемишль»
Поїзд № 31/32 вирушає з Києва о 21:30 і прибуває до Перемишля о 8:19. Дорогою він зупиняється у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.
У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.
Поїзд «Дніпро — Перемишль»
Поїзд № 73/74 відправляється з Дніпра о 19:00 та прибуває до Перемишля о 14:10. Маршрут проходить через Кам’янське, П’ятихатки, Знам’янку, Олександрію та Львів.
З Перемишля можна продовжити подорож до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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