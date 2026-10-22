Росія вдарила 21 ракетою по Києву після розмов про переговори, - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що після зустрічі зі спецпредставником США і розмов про мир і переговори росіяни випустили по Києву 21 ракету, убивши щонайменше 2 людей та поранивши понад 3 десятки.



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"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених об'єктів навіть монастир", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що загалом під російськими ударами цієї ночі було 12 областей.



"У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих", – зазначив Зеленський.



Він назвав російський ракетний удар показовим.



"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію", – підсумував Зеленський.



21 жовтня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та глави Кремля путіна. Вона тривала близько 3 годин.



Переговори в РФ відбулися наступного дня після того, як Віткофф в Осло зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Норвегії й Фінляндії.



Віткофф під час зустрічі 21 жовтня назвав Путіна "гуманістом".

А путін йому сказав, що Москва нібито готова відновити тристоронні переговори у форматі США – Україна – Росія в 10-х числах листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що після зустрічі зі спецпредставником США і розмов про мир і переговори росіяни випустили по Києву 21 ракету, убивши щонайменше 2 людей та поранивши понад 3 десятки.Про це пише Українська правда з посиланням на слова глава держави."Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених об'єктів навіть монастир", - йдеться в повідомленні.Він додав, що загалом під російськими ударами цієї ночі було 12 областей."У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих", – зазначив Зеленський.Він назвав російський ракетний удар показовим."Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію", – підсумував Зеленський.21 жовтня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч спеціального представника президента СШАта глави Кремля. Вона тривала близько 3 годин.Переговори в РФ відбулися наступного дня після того, як Віткофф в Осло зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Норвегії й Фінляндії.Віткофф під час зустрічі 21 жовтня назвав Путіна "гуманістом".А путін йому сказав, що Москва нібито готова відновити тристоронні переговори у форматі США – Україна – Росія в 10-х числах листопада.

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