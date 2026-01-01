У Луцьку відбудеться літературно-мистецька постановка до Дня української писемності та мови

У вівторок, 27 жовтня, у Луцьку відбудеться літературно-мистецька постановка «Рідна мова — роду нашого основа», присвячена Дню української писемності та мови. Глядачам представлять історію українського слова — від давніх літописів до сучасних повідомлень із фронту.Захід розпочнеться о 16:00 у фоє Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.Постановка у форматі перформансу-сповіді розповість про багатовікову історію української мови, її становлення, боротьбу за збереження та значення для національної ідентичності.В основі сюжету — символічний діалог Мови зі своїм народом. Через образи монахів-літописців,таглядачам покажуть різні етапи розвитку українського слова.Особливе місце у виставі посідає образ Сучасника — людини, яка сьогодні розмовляє українською, вивчає її, творить, любить і захищає свою країну. Постановка поєднає історичні події, поезію, музику та сучасні реалії війни.«Я була у першій колисковій, у першій молитві, у першому слові дитини. Мене забороняли, висміювали та намагалися змусити мовчати. Але я вистояла, бо я — пам’ять народу. І сьогодні за мене борються зі зброєю в руках», — такими словами звертатиметься до глядачів уособлена Мова.Організатори прагнуть нагадати, що українська мова є не лише засобом спілкування, а й символом національної пам’яті, незламності та зв’язку між поколіннями.фоє Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка (Театральний майдан, 1).