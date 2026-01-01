Затримка постачання ліків: яка ситуація в аптеках Луцька. ВІДЕО





Про це Юрій Легкодух. З його слів, перебої в постачанні лікарських засобів можуть тривати один чи декілька днів, проте логістичні процеси налагоджуються.



«Налагоджується логістика з інших джерел постачання і забезпечується даним препаратом. Є замінні препарати, аналоги, дженерики. Якщо і буде проблематика з деякими препаратами упродовж короткого проміжку часу, воно буде ліквідовано», — каже Юрій Легкодух.



Водночас самого дефіциту ліків, з його слів, немає.



Яка ситуація в аптеках Луцька



Журналісти Суспільного обійшли кілька аптек у Луцьку, щоб з'ясувати, чи вистачає медикаментів. Фармацевтка Катерина Бляшук розповідає: у їхню аптеку ліки постачають за графіком, водночас окремих препаратів немає.



«Є проблеми з поставками певних виробників, тому що розбомбили деякі склади. Багато гормональних препаратів зникло. Людям, які на замісній терапії, це виявилось великою проблемою», — каже Катерина Бляшук.



Фармацевтка додає: постачання потрохи відновлюється.



«Обіцяють, що там місяць часу. Немає такої серйозної проблеми. Просто очікується поставка з-за кордону. Зазвичай це імпортні препарати», — зауважує вона.



Постачання і зберігання ліків



Щоб не було затримок з постачанням, керівник філії ГО «Волинська фармацевтична палата» Михайло Півнюк каже, необхідно спростити контроль якості та реєстрацію імпортованих ліків з Європейського союзу.



«Удар по регіонах, Суми дві неділі назад, кілька днів тому Рівне. Перед тим був розбитий «склад Вента». Тому Кабмін під цим тиском підготував зміни до належної практики зберігання і дозволили ключовим дистриб'юторам, для того, щоб вони могли на ліцензованих площах менших складів зберігати такі препарати», — розповідає Михайло Півнюк.



Зі слів Михайла Півнюка, часткові перебої з постачанням ліків не можуть вплинути на їхню вартість, оскільки ціна на медикаменти регулюється відповідно до національного каталогу цін. Їх контролює Держпродспоживслужба.



Також він застерігає пацієнтів не підбирати самостійно аналоги ліків, які вони приймають, а обов'язково консультуватися з лікарем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині фіксується затримка постачання деяких медикаментів, зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я. З його слів, перебої в постачанні лікарських засобів можуть тривати один чи декілька днів, проте логістичні процеси налагоджуються.«Налагоджується логістика з інших джерел постачання і забезпечується даним препаратом. Є замінні препарати, аналоги, дженерики. Якщо і буде проблематика з деякими препаратами упродовж короткого проміжку часу, воно буде ліквідовано», — каже Юрій Легкодух.Водночас самого дефіциту ліків, з його слів, немає.Журналісти Суспільного обійшли кілька аптек у Луцьку, щоб з'ясувати, чи вистачає медикаментів. Фармацевтка Катерина Бляшук розповідає: у їхню аптеку ліки постачають за графіком, водночас окремих препаратів немає.«Є проблеми з поставками певних виробників, тому що розбомбили деякі склади. Багато гормональних препаратів зникло. Людям, які на замісній терапії, це виявилось великою проблемою», — каже Катерина Бляшук.Фармацевтка додає: постачання потрохи відновлюється.«Обіцяють, що там місяць часу. Немає такої серйозної проблеми. Просто очікується поставка з-за кордону. Зазвичай це імпортні препарати», — зауважує вона.Щоб не було затримок з постачанням, керівник філії ГО «Волинська фармацевтична палата» Михайло Півнюк каже, необхідно спростити контроль якості та реєстрацію імпортованих ліків з Європейського союзу.«Удар по регіонах, Суми дві неділі назад, кілька днів тому Рівне. Перед тим був розбитий «склад Вента». Тому Кабмін під цим тиском підготував зміни до належної практики зберігання і дозволили ключовим дистриб'юторам, для того, щоб вони могли на ліцензованих площах менших складів зберігати такі препарати», — розповідаєЗі слів Михайла Півнюка, часткові перебої з постачанням ліків не можуть вплинути на їхню вартість, оскільки ціна на медикаменти регулюється відповідно до національного каталогу цін. Їх контролює Держпродспоживслужба.Також він застерігає пацієнтів не підбирати самостійно аналоги ліків, які вони приймають, а обов'язково консультуватися з лікарем.

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