Польща призупинила передачу Україні пакета зі зброєю через новий скандал, - ЗМІ
21 жовтня, 23:19
Рішення Львівської облради оголосити 2027-й роком УПА призвело до того, що Польща зупинила процес передачі Україні великого пакету військової допомоги.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, Львівська облрада "примудрилася" провести голосування в той момент, коли Польща готувалася відправити Україні масштабний пакет військової допомоги.
"Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему", - зазначило джерело.
Нагадаємо, Львівська облрада 20 жовтня ухвалила постанову, згідно з якою 2027-й оголосили "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича".
Таке рішення викликало різку реакцію у польської влади. Зокрема прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що воно дратує поляків і суперечить інтересам України.
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Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, Львівська облрада "примудрилася" провести голосування в той момент, коли Польща готувалася відправити Україні масштабний пакет військової допомоги.
"Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему", - зазначило джерело.
Нагадаємо, Львівська облрада 20 жовтня ухвалила постанову, згідно з якою 2027-й оголосили "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича".
Таке рішення викликало різку реакцію у польської влади. Зокрема прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що воно дратує поляків і суперечить інтересам України.
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