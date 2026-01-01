Через безпекову ситуацію у школах Луцької громади достроково розпочинають осінні канікули





Про це повідомив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський.



За його словами, рішення про достроковий початок канікул узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.



Нагадаємо, раніше



До навчання школярі повернуться 2 листопада.



Водночас дитячі садочки Луцької громади продовжать працювати у звичному режимі. Батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до закладів дошкільної освіти.



Крім того, у громаді планують додатково перевірити стан укриттів у дитячому садочку №40 та музичній школі №3. За потреби там покращать умови перебування дітей під час повітряних тривог.



«У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей», — наголосив Андрій Разумовський.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах Луцької громади осінні канікули розпочнуться раніше запланованого — у четвер, 22 жовтня. Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію та численні звернення батьків.Про це повідомив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського головиЗа його словами, рішення про достроковий початок канікул узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.Нагадаємо, раніше у школах запровадили змішаний формат навчання. Водночас дитячі садочки Луцької громади продовжать працювати у звичному режимі. Батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до закладів дошкільної освіти.Крім того, у громаді планують додатково перевірити стан укриттів у дитячому садочку №40 та музичній школі №3. За потреби там покращать умови перебування дітей під час повітряних тривог.«У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей», — наголосив Андрій Разумовський.

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