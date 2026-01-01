Через безпекову ситуацію у школах Луцької громади достроково розпочинають осінні канікули
Сьогодні, 17:21
У школах Луцької громади осінні канікули розпочнуться раніше запланованого — у четвер, 22 жовтня. Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію та численні звернення батьків.
Про це повідомив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський.
За його словами, рішення про достроковий початок канікул узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.
Нагадаємо, раніше у школах запровадили змішаний формат навчання..
До навчання школярі повернуться 2 листопада.
Водночас дитячі садочки Луцької громади продовжать працювати у звичному режимі. Батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до закладів дошкільної освіти.
Крім того, у громаді планують додатково перевірити стан укриттів у дитячому садочку №40 та музичній школі №3. За потреби там покращать умови перебування дітей під час повітряних тривог.
«У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей», — наголосив Андрій Разумовський.
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Про це повідомив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський.
За його словами, рішення про достроковий початок канікул узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.
Нагадаємо, раніше у школах запровадили змішаний формат навчання..
До навчання школярі повернуться 2 листопада.
Водночас дитячі садочки Луцької громади продовжать працювати у звичному режимі. Батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до закладів дошкільної освіти.
Крім того, у громаді планують додатково перевірити стан укриттів у дитячому садочку №40 та музичній школі №3. За потреби там покращать умови перебування дітей під час повітряних тривог.
«У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей», — наголосив Андрій Разумовський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Укриття та критична інфраструктура: як Луцьк готується до зими
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