Росія вдарила дроном по супермаркету «Метро» в Рівному
Сьогодні, 16:39
Російські війська атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.
Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.
"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.
В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.
Мешканці поранень не зазнали.
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Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.
"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.
В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.
Мешканці поранень не зазнали.
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