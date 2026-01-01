Росія вдарила дроном по супермаркету «Метро» в Рівному





Про це Олександр Коваль.



"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.



В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.



Мешканці поранень не зазнали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.Мешканці поранень не зазнали.

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