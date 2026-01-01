Росія вдарила дроном по супермаркету «Метро» в Рівному

Росія вдарила дроном по супермаркету «Метро» в Рівному
Російські війська атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.

Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.

"Ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро". За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор.

В одному з будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.

Мешканці поранень не зазнали.

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Теги: Рівне, обстріл
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