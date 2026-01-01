Росія завтра відправить перший танкер із дизелем до США





Про це повідомили віцепрем'єр-міністр росії Олександр Новак, глава рф володимир путін, яких цитує ТАСС, та заявив уповноважений президента України із питань санкційної політики Владислав Власюк.



За словами Новака, процес підписання контрактів між росією та США щодо постачання дизельного пального вже на завершальній стадії. Він також заявив, що росія до кінця року може повністю відновити обсяги експорту дизелю й до інших країн.



Водночас путін заявив про відправлення танкерів до США «через два-три дні».



Водотоннажність цього танкера становитиме 40 тисяч тонн. у росії запевняють, що слідом за цим вантажем підуть наступні партії.



Радник президента України із питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що 40 тисяч тонн — це приблизно 300 тисяч барелів. США споживають близько 4 мільйони барелів дизельного пального на добу. Тобто весь цей танкер покриває менше ніж 2 години американського споживання.



«Дорога з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5–3 тижні. Поки танкер дійде, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 мільйони тонн власного дизеля. Це у сто разів більше, ніж він привезе. Отже, один із найбільших у світі експортерів дизеля купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту?» — написав Власюк.



Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідером володимиром путіним і домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.



На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.



Також Трамп відмовився від застосування закону Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти росії, хоч місяць тому сам підписав його.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший танкер із російським дизельним пальним вирушить до США 22 жовтня. Транспортуватимуть 40 тисяч тонн дизелю, пише Громадське Про це повідомили віцепрем'єр-міністр росії, глава рф, яких цитує ТАСС, та заявив уповноважений президента України із питань санкційної політикиЗа словами Новака, процес підписання контрактів між росією та США щодо постачання дизельного пального вже на завершальній стадії. Він також заявив, що росія до кінця року може повністю відновити обсяги експорту дизелю й до інших країн.Водночас путін заявив про відправлення танкерів до США «через два-три дні».Водотоннажність цього танкера становитиме 40 тисяч тонн. у росії запевняють, що слідом за цим вантажем підуть наступні партії.Радник президента України із питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що 40 тисяч тонн — це приблизно 300 тисяч барелів. США споживають близько 4 мільйони барелів дизельного пального на добу. Тобто весь цей танкер покриває менше ніж 2 години американського споживання.«Дорога з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5–3 тижні. Поки танкер дійде, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 мільйони тонн власного дизеля. Це у сто разів більше, ніж він привезе. Отже, один із найбільших у світі експортерів дизеля купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту?» — написав Власюк.Нагадаємо, 9 жовтня президент СШАоголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідером володимиром путіним і домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.Також Трамп відмовився від застосування закону Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти росії, хоч місяць тому сам підписав його.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію