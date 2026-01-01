Луцьк після атаки: що розповіли водії згорілих на автостоянці вантажівок. ВІДЕО





Водії і перевізники рахують збитки, частину майна вдалося врятувати з вогню, пише



Під час атаки реактивних безпілотників водії вантажівок, які приїхали у Луцьк, щоб згодом перетнути кордон з Польщею, встигли сховатися в укриття. Коли вийшли — почали рятувати майно, яке ще не встигла охопити пожежа.



«Я в машині почув сирену і зразу в бомбосховище, потім почув взрив, — говорить водій із Закарпаття Петро. — Все палало, горіло. Машина згорає буквально за 15 хвилин. Ніхто від того не застрахований. Добре, що так, що нема жертв, що всі цілі».



Водії також розповіли Суспільному, що вибухи на автостоянці лунали і після атаки. Це сталося через газовий балон в одній з вантажівок.



«Я встиг врятувати тягач, причіп з товаром згорів повністю, — розповів Суспільному перевізник Ярослав Хахула. — Дякую Богу, що я цілий, а залізо — заробим на інше. Звернувся в страхову, але там сказали, що такого не відшкодовують».



Як розповів Суспільному пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, вночі РФ атакувала також автостоянку у Ковельській громаді.



«Гасіння пожеж ускладнювала загроза повторних ударів, через що рятувальники вимушені були зупиняти роботи і відходити в безпечні місця. Всі пожежі ліквідовані», — зазначив Олександр Шумик.



Що відомо про атаку РФ на Волині 21 жовтня



За добу на Волинь РФ спрямувала 30 безпілотників. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктур. Обійшлося без жертв та травмованих, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.



У Ковельській громаді було атаковано приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.



Вночі



Внаслідок атаки РФ на об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді, без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атаки реактивних безпілотників РФ уночі 21 жовтня виникла пожежа на автостоянці на території приватного підприємства у Луцьку. Згоріли два вантажних автомобілі.Водії і перевізники рахують збитки, частину майна вдалося врятувати з вогню, пише Суспільне Під час атаки реактивних безпілотників водії вантажівок, які приїхали у Луцьк, щоб згодом перетнути кордон з Польщею, встигли сховатися в укриття. Коли вийшли — почали рятувати майно, яке ще не встигла охопити пожежа.«Я в машині почув сирену і зразу в бомбосховище, потім почув взрив, — говорить водій із Закарпаття. — Все палало, горіло. Машина згорає буквально за 15 хвилин. Ніхто від того не застрахований. Добре, що так, що нема жертв, що всі цілі».Водії також розповіли Суспільному, що вибухи на автостоянці лунали і після атаки. Це сталося через газовий балон в одній з вантажівок.«Я встиг врятувати тягач, причіп з товаром згорів повністю, — розповів Суспільному перевізник. — Дякую Богу, що я цілий, а залізо — заробим на інше. Звернувся в страхову, але там сказали, що такого не відшкодовують».Як розповів Суспільному пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій області, вночі РФ атакувала також автостоянку у Ковельській громаді.«Гасіння пожеж ускладнювала загроза повторних ударів, через що рятувальники вимушені були зупиняти роботи і відходити в безпечні місця. Всі пожежі ліквідовані», — зазначив Олександр Шумик.За добу на Волинь РФ спрямувала 30 безпілотників. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктур. Обійшлося без жертв та травмованих, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.У Ковельській громаді було атаковано приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.Вночі у Луцькій громаді через БпЛА було знищено декілька автомобілів на території підприємства . Також атаковано ще один об'єкт критичної інфраструктури.Внаслідок атаки РФ на об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді, без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

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