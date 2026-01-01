Луцьк після атаки: що розповіли водії згорілих на автостоянці вантажівок. ВІДЕО

Луцьк після атаки: що розповіли водії згорілих на автостоянці вантажівок. ВІДЕО
Внаслідок атаки реактивних безпілотників РФ уночі 21 жовтня виникла пожежа на автостоянці на території приватного підприємства у Луцьку. Згоріли два вантажних автомобілі.

Водії і перевізники рахують збитки, частину майна вдалося врятувати з вогню, пише Суспільне.

Під час атаки реактивних безпілотників водії вантажівок, які приїхали у Луцьк, щоб згодом перетнути кордон з Польщею, встигли сховатися в укриття. Коли вийшли — почали рятувати майно, яке ще не встигла охопити пожежа.

«Я в машині почув сирену і зразу в бомбосховище, потім почув взрив, — говорить водій із Закарпаття Петро. — Все палало, горіло. Машина згорає буквально за 15 хвилин. Ніхто від того не застрахований. Добре, що так, що нема жертв, що всі цілі».
Луцьк після атаки: що розповіли водії згорілих на автостоянці вантажівок. ВІДЕО

Водії також розповіли Суспільному, що вибухи на автостоянці лунали і після атаки. Це сталося через газовий балон в одній з вантажівок.

«Я встиг врятувати тягач, причіп з товаром згорів повністю, — розповів Суспільному перевізник Ярослав Хахула. — Дякую Богу, що я цілий, а залізо — заробим на інше. Звернувся в страхову, але там сказали, що такого не відшкодовують».

Як розповів Суспільному пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, вночі РФ атакувала також автостоянку у Ковельській громаді.

«Гасіння пожеж ускладнювала загроза повторних ударів, через що рятувальники вимушені були зупиняти роботи і відходити в безпечні місця. Всі пожежі ліквідовані», — зазначив Олександр Шумик.

Що відомо про атаку РФ на Волині 21 жовтня

За добу на Волинь РФ спрямувала 30 безпілотників. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктур. Обійшлося без жертв та травмованих, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

У Ковельській громаді було атаковано приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.

Вночі у Луцькій громаді через БпЛА було знищено декілька автомобілів на території підприємства. Також атаковано ще один об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки РФ на об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді, без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

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Теги: Луцьк, обстріл
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