У бою за Україну загинув Герой з Луцька, волонтер Володимир Таранович
Сьогодні, 16:21
До Луцької громади надійшла трагічна звістка: підтверджено загибель захисника України Володимира Тарановича.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Володимирович Таранович народився 15 березня 1978 року в селі Глухи Ковельського району. Понад 20 років жив і працював у Луцьку. Був талановитим майстром-меблярем, який любив свою справу.
З 2014 року Володимир активно волонтерив, допомагаючи українським військовим. Неодноразово доставляв захисникам необхідну допомогу. Виконував і одну з найважчих місій — перевозив тіла полеглих українських воїнів, щоб повернути їх додому та дати рідним можливість гідно попрощатися з близькими.
Дружина Людмила згадує Володимира як людину з великим серцем, щиру, добру та працьовиту.
«Добрий, чуйний, працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу. Він допомагав військовим, вони дали йому позивний “Павук” — Володимир дуже пишався цим. Для мене він назавжди залишиться найкращим, найріднішим та найдорожчим», — розповідає Людмила.
Багато років Володимир підтримував військо як волонтер, а згодом і сам став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.
За багаторічну волонтерську діяльність, небайдужість і вагомий внесок у підтримку українського війська він отримав численні нагороди, медалі, відзнаки та подяки від командування військових частин і волонтерської спільноти.
Володимир був батьком семи дітей. Його загибель стала непоправною втратою для них, сестри, племінників, цивільної дружини Людмили, з якою він багато років прожив однією сім’єю, а також усіх рідних і близьких.
Життя захисника обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання.
У четвер, 22 жовтня, о 10:00 траурний кортеж із тілом воїна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці. О 10:30 там відбудеться чин похорону.
Поховають Володимира Тарановича в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу.
Висловлюємо щирі співчуття дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.
Вічна і світла пам’ять Володимиру Тарановичу!" - наголошують у міській раді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Володимирович Таранович народився 15 березня 1978 року в селі Глухи Ковельського району. Понад 20 років жив і працював у Луцьку. Був талановитим майстром-меблярем, який любив свою справу.
З 2014 року Володимир активно волонтерив, допомагаючи українським військовим. Неодноразово доставляв захисникам необхідну допомогу. Виконував і одну з найважчих місій — перевозив тіла полеглих українських воїнів, щоб повернути їх додому та дати рідним можливість гідно попрощатися з близькими.
Дружина Людмила згадує Володимира як людину з великим серцем, щиру, добру та працьовиту.
«Добрий, чуйний, працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу. Він допомагав військовим, вони дали йому позивний “Павук” — Володимир дуже пишався цим. Для мене він назавжди залишиться найкращим, найріднішим та найдорожчим», — розповідає Людмила.
Багато років Володимир підтримував військо як волонтер, а згодом і сам став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.
За багаторічну волонтерську діяльність, небайдужість і вагомий внесок у підтримку українського війська він отримав численні нагороди, медалі, відзнаки та подяки від командування військових частин і волонтерської спільноти.
Володимир був батьком семи дітей. Його загибель стала непоправною втратою для них, сестри, племінників, цивільної дружини Людмили, з якою він багато років прожив однією сім’єю, а також усіх рідних і близьких.
Життя захисника обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання.
У четвер, 22 жовтня, о 10:00 траурний кортеж із тілом воїна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці. О 10:30 там відбудеться чин похорону.
Поховають Володимира Тарановича в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу.
Висловлюємо щирі співчуття дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.
Вічна і світла пам’ять Володимиру Тарановичу!" - наголошують у міській раді.
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