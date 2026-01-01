У бою за Україну загинув Герой з Луцька, волонтер Володимир Таранович

Володимира Тарановича.



Про це



Володимир Володимирович Таранович народився 15 березня 1978 року в селі Глухи Ковельського району. Понад 20 років жив і працював у Луцьку. Був талановитим майстром-меблярем, який любив свою справу.



З 2014 року Володимир активно волонтерив, допомагаючи українським військовим. Неодноразово доставляв захисникам необхідну допомогу. Виконував і одну з найважчих місій — перевозив тіла полеглих українських воїнів, щоб повернути їх додому та дати рідним можливість гідно попрощатися з близькими.



Дружина Людмила згадує Володимира як людину з великим серцем, щиру, добру та працьовиту.



«Добрий, чуйний, працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу. Він допомагав військовим, вони дали йому позивний “Павук” — Володимир дуже пишався цим. Для мене він назавжди залишиться найкращим, найріднішим та найдорожчим», — розповідає Людмила.



Багато років Володимир підтримував військо як волонтер, а згодом і сам став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.



За багаторічну волонтерську діяльність, небайдужість і вагомий внесок у підтримку українського війська він отримав численні нагороди, медалі, відзнаки та подяки від командування військових частин і волонтерської спільноти.



Володимир був батьком семи дітей. Його загибель стала непоправною втратою для них, сестри, племінників, цивільної дружини Людмили, з якою він багато років прожив однією сім’єю, а також усіх рідних і близьких.



Життя захисника обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання.



У четвер, 22 жовтня, о 10:00 траурний кортеж із тілом воїна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці. О 10:30 там відбудеться чин похорону.



Поховають Володимира Тарановича в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу.



Висловлюємо щирі співчуття дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.



Вічна і світла пам’ять Володимиру Тарановичу!" - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка: підтверджено загибель захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Володимир Володимирович Таранович народився 15 березня 1978 року в селі Глухи Ковельського району. Понад 20 років жив і працював у Луцьку. Був талановитим майстром-меблярем, який любив свою справу.З 2014 року Володимир активно волонтерив, допомагаючи українським військовим. Неодноразово доставляв захисникам необхідну допомогу. Виконував і одну з найважчих місій — перевозив тіла полеглих українських воїнів, щоб повернути їх додому та дати рідним можливість гідно попрощатися з близькими.Дружиназгадує Володимира як людину з великим серцем, щиру, добру та працьовиту.«Добрий, чуйний, працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу. Він допомагав військовим, вони дали йому позивний “Павук” — Володимир дуже пишався цим. Для мене він назавжди залишиться найкращим, найріднішим та найдорожчим», — розповідає Людмила.Багато років Володимир підтримував військо як волонтер, а згодом і сам став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.За багаторічну волонтерську діяльність, небайдужість і вагомий внесок у підтримку українського війська він отримав численні нагороди, медалі, відзнаки та подяки від командування військових частин і волонтерської спільноти.Володимир був батьком семи дітей. Його загибель стала непоправною втратою для них, сестри, племінників, цивільної дружини Людмили, з якою він багато років прожив однією сім’єю, а також усіх рідних і близьких.Життя захисника обірвалося 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання.У четвер, 22 жовтня, о 10:00 траурний кортеж із тілом воїна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці. О 10:30 там відбудеться чин похорону.Поховають Володимира Тарановича в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу.Висловлюємо щирі співчуття дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.Вічна і світла пам’ять Володимиру Тарановичу!" - наголошують у міській раді.

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