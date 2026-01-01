Заміна кришталика при катаракті: де зробити операцію в Луцьку та що потрібно знати

Що врахувати На що звернути увагу

Передопераційна діагностика Чи входять усі необхідні вимірювання та обстеження у вартість

Операція Який метод застосовують і скільки коштує втручання на одне око

Штучний кришталик Яка модель входить у пакет і чи є доплата за іншу лінзу

Медикаменти Чи включені знеболення та післяопераційні препарати