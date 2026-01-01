Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту

Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Замороження бойових дій по лінії фронту - це реальний шлях до завершення війни Росії проти України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Журналіст поцікавився у глави держави, чи погодився би він на мирну угоду, яка заморозить все по актуальній лінії фронту.

"Де ви все ще зберігаєте 75% або більше території вашої країни, незалежно від того, як усе почалося. Чи прийняли б ви це на тому рівні, де все перебуває зараз?", - запитав журналіст.

Зеленський відповів ствердно та зауважив, що мирна угода у такому форматі дійсно може зупинити російський терор.

"Так, просто зараз ми б могли все заморозити. Я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни", - наголосив президент України.

За його словами, після цього Україна домагатиметься гарантій безпеки від президента США Дональда Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку.

"Ми називаємо це припиненням вогню або припиненням убивств, як це назвав президент Трамп. Заморозити й зупинити. І, звичайно, це мінімум, якого ми сьогодні вимагаємо від Росії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не програє війну, однак є інша дуже серйозна проблема.

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Теги: Росія, війна
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