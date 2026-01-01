Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту





Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє



Журналіст поцікавився у глави держави, чи погодився би він на мирну угоду, яка заморозить все по актуальній лінії фронту.



"Де ви все ще зберігаєте 75% або більше території вашої країни, незалежно від того, як усе почалося. Чи прийняли б ви це на тому рівні, де все перебуває зараз?", - запитав журналіст.



Зеленський відповів ствердно та зауважив, що мирна угода у такому форматі дійсно може зупинити російський терор.



"Так, просто зараз ми б могли все заморозити. Я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни", - наголосив президент України.



За його словами, після цього Україна домагатиметься гарантій безпеки від президента США Дональда Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку.



"Ми називаємо це припиненням вогню або припиненням убивств, як це назвав президент Трамп. Заморозити й зупинити. І, звичайно, це мінімум, якого ми сьогодні вимагаємо від Росії", - додав Зеленський.



Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не програє війну, однак є інша дуже серйозна проблема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Замороження бойових дій по лінії фронту - це реальний шлях до завершення війни Росії проти України.Про це заявив український президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.Журналіст поцікавився у глави держави, чи погодився би він на мирну угоду, яка заморозить все по актуальній лінії фронту."Де ви все ще зберігаєте 75% або більше території вашої країни, незалежно від того, як усе почалося. Чи прийняли б ви це на тому рівні, де все перебуває зараз?", - запитав журналіст.Зеленський відповів ствердно та зауважив, що мирна угода у такому форматі дійсно може зупинити російський терор."Так, просто зараз ми б могли все заморозити. Я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни", - наголосив президент України.За його словами, після цього Україна домагатиметься гарантій безпеки від президента США Дональда Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку."Ми називаємо це припиненням вогню або припиненням убивств, як це назвав президент Трамп. Заморозити й зупинити. І, звичайно, це мінімум, якого ми сьогодні вимагаємо від Росії", - додав Зеленський.Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не програє війну, однак є інша дуже серйозна проблема.

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