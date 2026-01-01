Атака на Волинь: у черзі на в'їзд в Україну з Польщі - понад тисяча вантажівок:





Загальна тривалість сигналів повітряної тривоги призводить до вимушених простоїв, за 10 діб вона склала майже 53 години або 2,2 доби, розповіла Валентина Черниш.



З її слів, це стало причиною накопичення автотранспорту, завантаженого імпортом, з боку польського Дорогуська. Наразі у черзі на в'їзд в Україну там очікує 1200 ваговозів. У Зосині — 30 вантажівок до 7,5 тонн.



«Фіксуються черги з обох боків кордону в Устилузі. Сповільнюється також рух у єЧерзі, яка регулює виїзд автотранспорту за межі України. Втім, навіть під час блекаутів, Волинська митниця забезпечує пропуск та митне оформлення товарів», — зазначили у Волинській митниці.



У Волинській митниці просять міжнародних перевізників та їхніх пасажирів з розумінням поставитись до ситуації.



Довідково: На Ягодині та Устилузі ще в 2022 році споруджені укриття, шлях до яких супроводжується численними вказівниками. Не можна покинути пункт пропуску на час вимушеного простою авто.



Атаки РФ на українсько-польському кордоні



Зранку 13 вересня РФ зруйнувала АЗС і супермаркет біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на Волині, було пошкоджено майже 20 вантажівок. Того ж дня за 2 кілометри від кордону один із дронів поцілив у локомотив пасажирського потяга, який прямував з Києва до Варшави. Пасажири не травмувалися.



У ніч на 15 вересня внаслідок атаки російського БпЛА на Волині загорівся локомотив. Атака знову відбулася неподалік кордону з Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усю локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.



28 вересня внаслідок падіння реактивного БпЛА біля пункту пропуску «Ягодин» ударною хвилею було пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзд в термінал. Ніхто не травмувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російські обстріли зросла частота та тривалість повітряних тривог на Волині. Через це у період з 10 по 19 жовтня роботу пунктів пропуску переривали 61 раз. У черзі на в'їзд в Україну у Дорогуську очікує понад тисяча ваговозів.Загальна тривалість сигналів повітряної тривоги призводить до вимушених простоїв, за 10 діб вона склала майже 53 години або 2,2 доби, розповіла Суспільному 21 жовтня речниця Волинської митниціЗ її слів, це стало причиною накопичення автотранспорту, завантаженого імпортом, з боку польського Дорогуська. Наразі у черзі на в'їзд в Україну там очікує 1200 ваговозів. У Зосині — 30 вантажівок до 7,5 тонн.«Фіксуються черги з обох боків кордону в Устилузі. Сповільнюється також рух у єЧерзі, яка регулює виїзд автотранспорту за межі України. Втім, навіть під час блекаутів, Волинська митниця забезпечує пропуск та митне оформлення товарів», — зазначили у Волинській митниці.У Волинській митниці просять міжнародних перевізників та їхніх пасажирів з розумінням поставитись до ситуації.Довідково: На Ягодині та Устилузі ще в 2022 році споруджені укриття, шлях до яких супроводжується численними вказівниками. Не можна покинути пункт пропуску на час вимушеного простою авто.Зранку 13 вересня РФ зруйнувала АЗС і супермаркет біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на Волині, було пошкоджено майже 20 вантажівок. Того ж дня за 2 кілометри від кордону один із дронів поцілив у локомотив пасажирського потяга, який прямував з Києва до Варшави. Пасажири не травмувалися.У ніч на 15 вересня внаслідок атаки російського БпЛА на Волині загорівся локомотив. Атака знову відбулася неподалік кордону з Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усю локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.28 вересня внаслідок падіння реактивного БпЛА біля пункту пропуску «Ягодин» ударною хвилею було пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзд в термінал. Ніхто не травмувався.

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