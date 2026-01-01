Волинянин запропонував командиру $5 тисяч, щоб утекти з навчального центру: чим усе закінчилося





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Після мобілізації чоловік почав шукати можливість залишити службу. За оперативними даними, він вийшов на осіб, які обіцяли організувати йому безперешкодне переміщення повз блокпости з Рівного до Волинської області, звідки він родом. Водночас залишити територію навчального центру чоловік мав самостійно.



Тоді солдат звернувся до свого командира та запропонував йому 5 тис. доларів США за те, щоб той допоміг вивезти його з території навчального центру.



Командир повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.



Увечері 12 жовтня 2026 року військовослужбовця затримали після передачі коштів та виїзду за межі навчального центру.



Чоловіку повідомлено про підозру у дезертирстві та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 408 та ч. 1 ст. 369 КК України).



Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.



Викриття стало можливим за сприяння СБУ, органів ВСП та ОК «Захід».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру солдату одного з навчальних центрів на Рівненщині, який запропонував командиру 5 тис. доларів США за допомогу у самовільному залишенні місця служби.Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 21 жовтня.Після мобілізації чоловік почав шукати можливість залишити службу. За оперативними даними, він вийшов на осіб, які обіцяли організувати йому безперешкодне переміщення повз блокпости з Рівного до Волинської області, звідки він родом. Водночас залишити територію навчального центру чоловік мав самостійно.Тоді солдат звернувся до свого командира та запропонував йому 5 тис. доларів США за те, щоб той допоміг вивезти його з території навчального центру.Командир повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.Увечері 12 жовтня 2026 року військовослужбовця затримали після передачі коштів та виїзду за межі навчального центру.Чоловіку повідомлено про підозру у дезертирстві та наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 408 та ч. 1 ст. 369 КК України).Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.Викриття стало можливим за сприяння СБУ, органів ВСП та ОК «Захід».

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