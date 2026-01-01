Перехід на зимовий час 2026 року: не забудьте перевести годинники

Перехід на зимовий час 2026 року: не забудьте перевести годинники
Восени 2026 року на українців знову чекає зміна часу на годинниках. Попри тривалі дискусії стосовно скасування переведення чинні правила залишаються без змін. Тож традиційно наприкінці жовтня Україна перейде з літнього часу на зимовий, пише ТСН.

Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня.

Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня.

В ніч переходу потрібно буде о 04:00 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Таким чином, ця доба фактично стане довшою на одну годину і українці зможуть поспати трошки довше.

Чи потрібно переводити годинники вручну

Не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну. Так, смартфони, планшети, смартгодинники, комп’ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу й дати.

А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну.

Чому в Україні досі не скасували перехід на зимовий і літній час

Тема сезонної зміни годин уже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому.

Однак закон так і не набув чинності. Як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.


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Теги: зимовий час, переведення годинників
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