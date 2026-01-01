Перехід на зимовий час 2026 року: не забудьте перевести годинники





Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня.



Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня.



В ніч переходу потрібно буде о 04:00 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Таким чином, ця доба фактично стане довшою на одну годину і українці зможуть поспати трошки довше.



Чи потрібно переводити годинники вручну



Не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну. Так, смартфони, планшети, смартгодинники, комп’ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу й дати.



А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну.



Чому в Україні досі не скасували перехід на зимовий і літній час



Тема сезонної зміни годин уже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому.



Однак закон так і не набув чинності. Як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восени 2026 року на українців знову чекає зміна часу на годинниках. Попри тривалі дискусії стосовно скасування переведення чинні правила залишаються без змін. Тож традиційно наприкінці жовтня Україна перейде з літнього часу на зимовий, пише ТСН Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня.Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня.В ніч переходу потрібно буде о 04:00 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Таким чином, ця доба фактично стане довшою на одну годину і українці зможуть поспати трошки довше.Не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну. Так, смартфони, планшети, смартгодинники, комп’ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу й дати.А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну.Тема сезонної зміни годин уже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. У липні 2024 року Верховна Рада України навіть підтримала законопроєкт №4201, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому.Однак закон так і не набув чинності. Як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік.

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