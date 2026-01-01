Суд задовольнив скаргу парафії УПЦ щодо переходу до ПЦУ у селі Волошки





Про це повідомив адвокат протоієрей Микита Чекман, передає



Судовий спір стосується зборів, які відбулися 8 жовтня 2023 року. Тоді ухвалили рішення про перехід релігійної громади з Української Православної Церкви до Православної Церкви України, затвердили нову редакцію статуту та провели відповідні реєстраційні дії.



Позивач оскаржував ці рішення. За словами адвоката Микити Чекмана, ключовим питанням у справі було те, чи мали право люди, які голосували за зміну конфесійної підлеглості, ухвалювати рішення від імені релігійної громади. Представник позивача наполягав, що таке право мають лише члени конкретної релігійної громади, а не всі охочі жителі села.



29 травня 2025 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Однак після апеляційного перегляду скаргу задовольнили.



Адвокат назвав рішення важливим для захисту прав релігійних громад УПЦ та заявив про продовження правової боротьби.



«Ця справа має важливе значення для захисту прав релігійних громад УПЦ, адже питання зміни конфесійної підлеглості повинно вирішуватися з дотриманням закону, статуту громади та прав її дійсних членів. Продовжуємо правову боротьбу за захист свободи совісті, прав православних вірян та релігійних громад Української Православної Церкви», – зазначив юрист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня задовольнив апеляційну скаргу у справі про зміну конфесійної підлеглості Свято-Миколаївської релігійної громади в селі Волошки Колодяжненської громади.Про це повідомив адвокат протоієрей, передає Район.Ковель Судовий спір стосується зборів, які відбулися 8 жовтня 2023 року. Тоді ухвалили рішення про перехід релігійної громади з Української Православної Церкви до Православної Церкви України, затвердили нову редакцію статуту та провели відповідні реєстраційні дії.Позивач оскаржував ці рішення. За словами адвоката Микити Чекмана, ключовим питанням у справі було те, чи мали право люди, які голосували за зміну конфесійної підлеглості, ухвалювати рішення від імені релігійної громади. Представник позивача наполягав, що таке право мають лише члени конкретної релігійної громади, а не всі охочі жителі села.29 травня 2025 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Однак після апеляційного перегляду скаргу задовольнили.Адвокат назвав рішення важливим для захисту прав релігійних громад УПЦ та заявив про продовження правової боротьби.«Ця справа має важливе значення для захисту прав релігійних громад УПЦ, адже питання зміни конфесійної підлеглості повинно вирішуватися з дотриманням закону, статуту громади та прав її дійсних членів. Продовжуємо правову боротьбу за захист свободи совісті, прав православних вірян та релігійних громад Української Православної Церкви», – зазначив юрист.

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