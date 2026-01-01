У Гданську за написи «Слава УПА» на памʼятниках затримали 17-річного українця

У Гданську за написи «Слава УПА» на памʼятниках затримали 17-річного українця
У Гданську поліція затримала 17-річного українця, який залишив на низці памʼятників напис «Слава УПА». Загалом хлопець пошкодив сім памʼятників на території Гдині та Гданська, повідомили 13 листопада у пресслужбі комендатури місцевої поліції, пише Zaxid.net.

Підлітка заарештували у центрі Гданська, висунувши йому звинувачення у розміщенні образливих написів на сімох памʼятниках. За даними поліції, чотири з пошкоджених памʼятників були у Гданську, а три – у Гдині.

Polsat News повідомив, що написи «Слава УПА» у Гдині помітили на памʼятниках переміщеним жителям, Приморській Польщі, а також захисникам узбережжя. У Гданську написи зʼявилися на памʼятниках загиблим робітникам суднобудівного заводу 1970 року, захисникам узбережжя на Вестерплатте та Армії Крайовій, а також на обеліску російських солдатів.

17-річного українця затримали та висунули йому сім звинувачень – зокрема, у вандалізмі, підбуренні до насильства та ненависті на національній основі, а також «підтримці фашистської ідеології». Під час обшуків у нього виявили балончики з аерозольною фарбою.

Хлопця доставили до прокуратури району Гданськ-Щецин, помістили під варту та заборонили йому залишати Польщу. Статті, які інкримінують підлітку, загрожують йому до трьох років позбавлення волі.

На випадки вандалізму у низці міст Польщі відреагувало посольство України. У пресслужбі дипустанови зокрема прокоментували появу напису «Слава УПА» на меморіалі героїв гетто у Варшаві. Посольство назвало інцидент провокацією та рішуче її засудило.

У пресслужбі посольства України в Польщі висловили переконання, що польські правоохоронці встановлять винних та притягнути їх до відповідальності. Водночас там не виключили причетність російських спецслужб до інцидентів із памʼятниками.

«На нашу думку, цей незаконний акт є проявом гібридної війни, яку Росія намагається ввести в усіляких формах у державах Європи, зокрема в Польщі. Мета очевидна - сіяти ненависть між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру та послабити підтримку України. Ми повинні шанувати пам'ять про минуле, особливо жертв гетто Варшави, і приймати всі можливі заходи, щоб запобігти подібному вандалізму в майбутньому», – повідомили у пресслужбі посольства.



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Теги: вандал, Польща
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