Чи очікувати магнітні бурі 15 листопада: прогноз синоптиків
Сьогодні, 01:30
У неділю, 15 листопада 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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