Путін нібито зняв табу на ліквідацію Зеленського, - ЗМІ

Володимира Зеленського та керівництва Генштабу ЗСУ.



Про це повідомляє



За даними російських джерел, під час закритої наради силовики вимагали відмовитися від колишніх домовленостей не чіпати українське керівництво.



Приводом для цього назвали тривалі атаки безпілотників на Ленінградську область, зокрема на порт Усть-Луга.



Учасники засідання визнали безперспективною стратегію пасивної оборони.



На їхню думку, навіть виділені кошти не дозволяють захистити всю територію від дронів, а удари у відповідь по українських мостах та енергетиці не зупиняють атаки на російські підприємства.



Через це силовий блок нібито запропонував перейти до точкового знищення тих, хто віддає накази, мотивуючи це також неможливістю домовитися з Києвом за нинішньої влади.



Російські джерела стверджують, що спецслужби та авіація можуть отримати дозвіл на використання важкого гіперзвукового озброєння проти бункерів і кортежів українського керівництва.



Для руйнування заглиблених укриттів пропонують застосовувати тритонні плануючі бомби ФАБ-3000 та балістичні ракети "Іскандер".



Нагадаємо, що Росія включила до складу своєї делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада безпеки РФ на закритому засіданні нібито ухвалила рішення зняти негласну заборону на фізичну ліквідацію президента Українита керівництва Генштабу ЗСУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.За даними російських джерел, під час закритої наради силовики вимагали відмовитися від колишніх домовленостей не чіпати українське керівництво.Приводом для цього назвали тривалі атаки безпілотників на Ленінградську область, зокрема на порт Усть-Луга.Учасники засідання визнали безперспективною стратегію пасивної оборони.На їхню думку, навіть виділені кошти не дозволяють захистити всю територію від дронів, а удари у відповідь по українських мостах та енергетиці не зупиняють атаки на російські підприємства.Через це силовий блок нібито запропонував перейти до точкового знищення тих, хто віддає накази, мотивуючи це також неможливістю домовитися з Києвом за нинішньої влади.Російські джерела стверджують, що спецслужби та авіація можуть отримати дозвіл на використання важкого гіперзвукового озброєння проти бункерів і кортежів українського керівництва.Для руйнування заглиблених укриттів пропонують застосовувати тритонні плануючі бомби ФАБ-3000 та балістичні ракети "Іскандер".Нагадаємо, що Росія включила до складу своєї делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ

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