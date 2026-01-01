На війні загинув Герой з Волині Олександр Єлізаров
Сьогодні, 21:15
На війні із російським агресором обірвалося життя солдата Єлізарова Олександра Володимировича (18.10.1972 р.н.), водія-електрика відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А5338.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Вірний військовій присязі, у бою за Україну, Олександр Єлізаров загинув 7 листопада 2026 року поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області.
Прощання з воїном відбудеться у неділю, 15 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12.00 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Вірний військовій присязі, у бою за Україну, Олександр Єлізаров загинув 7 листопада 2026 року поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області.
Прощання з воїном відбудеться у неділю, 15 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12.00 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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