На війні загинув Герой з Волині Олександр Єлізаров

Єлізарова Олександра Володимировича (18.10.1972 р.н.), водія-електрика відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А5338.



Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



Вірний військовій присязі, у бою за Україну, Олександр Єлізаров загинув 7 листопада 2026 року поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області.



Прощання з воїном відбудеться у неділю, 15 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12.00 год.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із російським агресором обірвалося життя солдата(18.10.1972 р.н.), водія-електрика відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А5338.Про це повідомив міський головаВірний військовій присязі, у бою за Україну, Олександр Єлізаров загинув 7 листопада 2026 року поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області.Прощання з воїном відбудеться у неділю, 15 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12.00 год.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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