Трамп планує зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном: ЗМІ оприлюднили дату





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За даними видання, тристоронній саміт відбудеться наступного четверга, 19 листопада, на полях щорічної конференції АТЕС у Шеньчжені (Китай). Очікується, що обговорення буде здебільшого присвячене розробці угоди про контроль над ядерним озброєнням.



Представник Білого дому сказав виданню, що обговорення також можуть торкнутися війни в Ірані та Північній Кореї.



Зазначимо, що раніше в неділю Трамп анонсував свій візит до Китаю та практично підтвердив плани провести саміт між трьома країнами.



"Я думаю, одна із зустрічей відбутися з президентом Путіним і президентом Сі Цзіньпіном, і це буде цікаво. Ми обговорюватимемо багато питань, включаючи денуклеаризацію, але ми багато говоритимемо. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить", - говорив президент США журналістам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наступного тижня. Обговорюватиметься як мінімум одна тема.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.За даними видання, тристоронній саміт відбудеться наступного четверга, 19 листопада, на полях щорічної конференції АТЕС у Шеньчжені (Китай). Очікується, що обговорення буде здебільшого присвячене розробці угоди про контроль над ядерним озброєнням.Представник Білого дому сказав виданню, що обговорення також можуть торкнутися війни в Ірані та Північній Кореї.Зазначимо, що раніше в неділю Трамп анонсував свій візит до Китаю та практично підтвердив плани провести саміт між трьома країнами."Я думаю, одна із зустрічей відбутися з президентом Путіним і президентом Сі Цзіньпіном, і це буде цікаво. Ми обговорюватимемо багато питань, включаючи денуклеаризацію, але ми багато говоритимемо. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить", - говорив президент США журналістам.

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