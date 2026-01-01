На Волині військовий відсудив у частини майже пів мільйона гривень за лікування після поранень





Як йдеться в рішенні суду від 3 листопада, волинянин проходив військову службу з березня 2022 року до грудня 2025-го. У червні 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Ласкутівка на Луганщині він отруївся невідомою речовиною та отримав контузію. Після цього військовий лікувався та пішов у 30-денну відпустку за станом здоров’я.



У липні 2023 року боєць знову постраждав – у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У жовтні того ж року він потрапив до психіатричного закладу на Полтавщині, де лікувався до кінця листопада.



Ще одне бойове поранення військовий дістав 10 лютого 2025 року під час виконання завдань у Вовчанську на Харківщині. Тоді він зазнав численних осколкових уражень голови, живота, плеча, стегна й гомілки. До 21 березня чоловік перебував на стаціонарному лікуванні. У липні та серпні 2025 року він знову лікувався в медзакладі на Волині. У вересні йому встановили третю групу інвалідності через травми, пов’язані із захистом Батьківщини.



Після звільнення зі служби військовий з’ясував, що частина не нарахувала йому додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн на місяць за всі періоди лікування та відпустки після травм. Тому він звернувся до суду.



За шістьма епізодами, зазначеними в матеріалах справи, йдеться загалом про 140 календарних днів лікування. Це приблизно 466,7 тис. грн.



У військовій частині позов не визнали. Там пояснили, що виплати здійснюють на підставі наказів командирів, які видають після отримання рапортів і медичних документів. За словами представників частини, позивач не надав необхідних підтверджень за всі періоди лікування. Водночас йому вже виплачували додаткову винагороду за ті періоди перебування в лікарні, які він підтвердив відповідними документами.



Суддя Оксана Андрусенко повністю задовольнила позов військового. Вона зобов’язала військову частину нарахувати та виплатити чоловікові додаткову винагороду з розрахунку 100 тис. грн на місяць за шість періодів лікування та відпустки з червня 2022 року до серпня 2025-го. Під час розрахунку мають врахувати вже виплачені кошти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити військовослужбовцю додаткову винагороду за періоди лікування після травм, отриманих на Луганщині та Харківщині. Після одного з них чоловікові встановили третю групу інвалідності, пише zaxid.net Як йдеться в рішенні суду від 3 листопада, волинянин проходив військову службу з березня 2022 року до грудня 2025-го. У червні 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Ласкутівка на Луганщині він отруївся невідомою речовиною та отримав контузію. Після цього військовий лікувався та пішов у 30-денну відпустку за станом здоров’я.У липні 2023 року боєць знову постраждав – у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У жовтні того ж року він потрапив до психіатричного закладу на Полтавщині, де лікувався до кінця листопада.Ще одне бойове поранення військовий дістав 10 лютого 2025 року під час виконання завдань у Вовчанську на Харківщині. Тоді він зазнав численних осколкових уражень голови, живота, плеча, стегна й гомілки. До 21 березня чоловік перебував на стаціонарному лікуванні. У липні та серпні 2025 року він знову лікувався в медзакладі на Волині. У вересні йому встановили третю групу інвалідності через травми, пов’язані із захистом Батьківщини.Після звільнення зі служби військовий з’ясував, що частина не нарахувала йому додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн на місяць за всі періоди лікування та відпустки після травм. Тому він звернувся до суду.За шістьма епізодами, зазначеними в матеріалах справи, йдеться загалом про 140 календарних днів лікування. Це приблизно 466,7 тис. грн.У військовій частині позов не визнали. Там пояснили, що виплати здійснюють на підставі наказів командирів, які видають після отримання рапортів і медичних документів. За словами представників частини, позивач не надав необхідних підтверджень за всі періоди лікування. Водночас йому вже виплачували додаткову винагороду за ті періоди перебування в лікарні, які він підтвердив відповідними документами.Суддя Оксана Андрусенко повністю задовольнила позов військового. Вона зобов’язала військову частину нарахувати та виплатити чоловікові додаткову винагороду з розрахунку 100 тис. грн на місяць за шість періодів лікування та відпустки з червня 2022 року до серпня 2025-го. Під час розрахунку мають врахувати вже виплачені кошти.

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