Разумовський взяв участь у зустрічі із Зеленським: які питання обговорили. ФОТО

Андрій Разумовський долучився до зустрічі представників місцевого самоврядування з Президентом України Володимиром Зеленським.



Основними темами розмови стали підготовка міст і громад до зимового періоду, захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість та взаємодія державної і місцевої влади.



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У зустрічі взяли участь представники 12 українських міст: Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, Одеси, Запоріжжя, Луцька та Рівного. Також до розмови долучилися виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради та Прем’єр-міністр України.



Це перша зустріч у такому форматі прямого діалогу між Президентом і представниками місцевого самоврядування. Надалі такі зустрічі планують проводити регулярно.



Увагу приділили підготовці до зими в умовах російських атак на енергетичну, транспортну та іншу критичну інфраструктуру.



«Підготовка міст і громад до зимового періоду – пріоритет. Особливо зважаючи на російські удари по критичній та транспортній інфраструктурі України, житлових будинках. Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям – усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати», – наголосив Володимир Зеленський.





Учасники обговорили забезпечення теплом та електроенергією, стабільність зв’язку, безпеку й захист критичної інфраструктури. Окремо йшлося про механізми підтримки людей, які можуть опинитися у складних обставинах протягом зими, та збереження фінансової спроможності територіальних громад.



Також порушили питання координації дій центральної, обласної та місцевої влади. Важливою умовою ефективного реагування на виклики Президент назвав оперативне отримання достовірної інформації про ситуацію в кожному регіоні та місті.



Практичну спрямованість зустрічі відзначив і заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.



«Деталі і результати розмови мають цілком практичну мету і зрозумілі абсолютно кожному з присутніх. Це те, що потрібно керівникам на місцях, і Президент робить ці важливі кроки», – зазначив Віктор Микита.



За словами Андрія Разумовського, зустріч стала нагодою відверто обговорити актуальні проблеми українських міст та виклики, які постають перед громадами напередодні зими.





«Говорили про енергозабезпечення, тепло, зв’язок, безпеку та захист критичної інфраструктури. Окремо порушили питання взаємодії державної та місцевої влади і фінансової спроможності громад. Домовилися, що такі зустрічі стануть регулярними. Дякую Президенту за ініціативу, увагу до потреб громад і відкритість до спільного пошуку рішень», – зауважив Андрій Разумовський.



Регулярний діалог має сприяти узгодженню дій державної та місцевої влади й оперативному напрацюванню рішень для забезпечення життєдіяльності громад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконувач повноважень Луцького міського головидолучився до зустрічі представників місцевого самоврядування з Президентом УкраїниОсновними темами розмови стали підготовка міст і громад до зимового періоду, захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість та взаємодія державної і місцевої влади.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.У зустрічі взяли участь представники 12 українських міст: Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, Одеси, Запоріжжя, Луцька та Рівного. Також до розмови долучилися виконавчий директор Асоціації міст України, президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради та Прем’єр-міністр України.Це перша зустріч у такому форматі прямого діалогу між Президентом і представниками місцевого самоврядування. Надалі такі зустрічі планують проводити регулярно.Увагу приділили підготовці до зими в умовах російських атак на енергетичну, транспортну та іншу критичну інфраструктуру.«Підготовка міст і громад до зимового періоду – пріоритет. Особливо зважаючи на російські удари по критичній та транспортній інфраструктурі України, житлових будинках. Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям – усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати», – наголосив Володимир Зеленський.Учасники обговорили забезпечення теплом та електроенергією, стабільність зв’язку, безпеку й захист критичної інфраструктури. Окремо йшлося про механізми підтримки людей, які можуть опинитися у складних обставинах протягом зими, та збереження фінансової спроможності територіальних громад.Також порушили питання координації дій центральної, обласної та місцевої влади. Важливою умовою ефективного реагування на виклики Президент назвав оперативне отримання достовірної інформації про ситуацію в кожному регіоні та місті.Практичну спрямованість зустрічі відзначив і заступник керівника Офісу Президента України«Деталі і результати розмови мають цілком практичну мету і зрозумілі абсолютно кожному з присутніх. Це те, що потрібно керівникам на місцях, і Президент робить ці важливі кроки», – зазначив Віктор Микита.За словами Андрія Разумовського, зустріч стала нагодою відверто обговорити актуальні проблеми українських міст та виклики, які постають перед громадами напередодні зими.«Говорили про енергозабезпечення, тепло, зв’язок, безпеку та захист критичної інфраструктури. Окремо порушили питання взаємодії державної та місцевої влади і фінансової спроможності громад. Домовилися, що такі зустрічі стануть регулярними. Дякую Президенту за ініціативу, увагу до потреб громад і відкритість до спільного пошуку рішень», – зауважив Андрій Разумовський.Регулярний діалог має сприяти узгодженню дій державної та місцевої влади й оперативному напрацюванню рішень для забезпечення життєдіяльності громад.

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